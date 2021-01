Video Gol Highlights Sampdoria-Udinese 2-1: Sintesi 16-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sampdoria-Udinese 2-1, 18° Giornata Serie A: la sblocca De Paul dopo aver colpito una traversa, pareggia Candreva su rigore, Torregrossa completa la rimonta

La Sampdoria batte l’Udinese in rimonta allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della diciottesima giornata di Serie A, penultimo turno del girone d’andata.

I liguri rialzano la testa dopo la sconfitta della scorsa settimana, certificando la crisi dei friulani, che non vincono ormai da quasi due mesi.

La sintesi di Sampdoria-Udinese 2-1

E’ una partita molto equilibrata e divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Molto meglio gli ospiti, che sembrano avere maggiore qualità nel possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono compatti in fase difensiva per poi ripartire in contropiede.

E’ subito super Audero, che alza la saracinesca su Lasagna, mentre Mandragora è poco cinico sotto porta, De Paul viene fermato dalla traversa con una bella conclusione da fuori area e i padroni di casa rispondono impegnando Musso, che salva il risultato su Quagliarella.

Anche il secondo tempo risulta molto vivo, grazie a ritmi sempre più elevati e a continui capovolgimenti di fronte e tanta aggressività in fase di pressing.

Al 56′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il meritato gol del vantaggio con De Paul, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Audero, che era riuscito ad opporsi con grande efficacia ad un suo precedente tiro.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e assaltano la porta di Musso, che deve capitolare al 67′ minuto, quando Candreva pareggia con un calcio di rigore a pallonetto, fischiato dall’arbitro per fallo di Mandragora.

Gli ospiti si affidano a De Paul per riportarsi in avanti, ma i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato al 81′ minuto con il gol del neo acquisto Torregrossa, in rete all’esordio con un imperioso stacco di testa su cross di Augello.

Nella reazione finale da parte degli ospiti non basta la conclusione di Pereyra, che non trova la porta, agli ospiti,

Video Gol Highlights di Sampdoria-Udinese 2-1

Il tabellino di Sampdoria-Udinese 2-1

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva (28′ st Ramirez), Ekdal (40′ st Askildsen), Damsgaard (17′ st Thorsby); Verre (17′ st Keita); Quagliarella (17′ st Torregrossa).

A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Regini, La Gumina, Leris, Prelec. All.: Ranieri

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen (39′ st Molina), De Paul, Walace (39′ st Nestorovski), Mandragora (32′ st Arslan), Zeegelaar (43′ st Ouwejan); Pereyra; Lasagna.

A disp.: Gasparini, Scuffet, Makengo, Deulofeu, De Maio. All.: Gotti

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 10′ st De Paul (U), 22′ st rig. Candreva (S), 36′ st Torregrossa (S)

Ammoniti: Askildsen (S); Zeegelaar (U)

Espulsi: –

©RIPRODUZIONE RISERVATA

