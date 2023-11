Video Gol Highlights Sampdoria-Spezia 2-1: sintesi 24-11-2023

Video Gol e Highlights Sampdoria-Spezia 2-1: i blucerchiati vincono il derby e cambiano la propria classifica nonché il senso della propria stagione, mentre il nuovo tecnico spezzino D’Angelo, arrivato nei giorni scorsi al posto di Alvini, deve ancora trovare la quadra.

La Sampdoria, alla quarta vittoria consecutiva, sale a 16 punti ed è a -3 dalla zona playoff, mentre lo Spezia resta terzultimo con 10 punti.

Sintesi Sampdoria-Spezia 2-1

Il primo tempo è ben presto vivace e dopo una decina di minuti i doriani sono avanti: una deviazione della difesa evità sì che una conclusione di Borini dal limite crei pericoli nell’immediato, ma non può nulla sull’inserimento di Depaoli, lesto a battere a rete facendo secco Dragowski con un bel diagonale.

Gli spezzini reagiscono subito e Amian è protagonista al 15° con un colpo di testa oltre la traversa da buona posizione e una traversa da pochi metri al 17°, ma nel secondo caso Kouda è pronto a ribadire la sfera in rete siglando l’immediato pareggio.

La mezz’ora successiva è piena di occasioni per entrambe: dopo un colpo di testa di pochissimo a lato di Kouda, a negare la rete ai padroni di casa sono prima la traversa, su cui s’infrange una poderosa conclusione di Esposito alla mezz’ora, al 33° la grandissima parata di Dragowski su tiro ancora di uno dei fratelli giunti dall’Inter e al 36° un altro legno, quello del palo, su tiro di prima di Borini.

La prima frazione si accende anche dal punto di vista nervoso e nei minti conclusivi Giua deve tirare fuori vari cartellini gialli prima di mandare tutti al riposo.

Tutt’altro che esaltante, invece, la ripresa. Divenuta più tattica, la sfida non offre grandi emozioni e fa vedere due squadre accorte che si studiano e cercano spazi per farsi male. L’andazzo è questo fino al minuto 78, nel quale Depaoli realizza la sua sorprendente doppietta premiando un traversone di Vieira con un bel colpo di testa da attaccante puro che tocca il palo e termina in rete.

Nei minuti successivi, compresi i cinque di recupero, non accade nulla. I migliori in campo sono indubbiamente Depaoli (7.5), sempre più imprescindibile e oggi anche goleador inatteso, e Kouda (6.5), in rete e vicino alla doppietta personale. Male soltanto Moro (5), non pervenuto.

Highlights e Video Gol Sampdoria-Spezia 2-1

Tabellino Sampdoria-Spezia 2-1

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes (83′ Stojanovic), Vieira; Borini (74′ Delle Monache); Verre (67′ De Luca), Se. Esposito (83′ Ricci). Allenatore: Pirlo

Spezia (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou, Elia; Cassata (84′ Cipot), Sa. Esposito, Kouda (84′ Krollis); Antonucci (72′ Zurkowski), Verde (84′ Ekdal); Moro (67′ F. P. Esposito). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 11′ 78′ Depaoli e 17′ Kouda

Arbitro: Giua

Ammoniti: Yepes, Cassata, Se. Esposito, Ghilardi, Sa Esposito, Zurkowski, Amian e Gonzalez