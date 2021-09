Video Gol Highlights Sampdoria-Napoli 0-4: Sintesi 23-9-2021

Video Gol e Highlights Sampdoria-Napoli 0-4, 5° Giornata Serie A: la sblocca Osimhen, che si regala la doppietta dopo il raddoppio di Fabian Ruiz, poker di Zielinski

Il Napoli distrugge la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo posticipo del giovedì della quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Vittoria importante per gli azzurri, che con l’en plein e cinque vittorie su cinque in campionato si riportano in testa alla classifica, fermando i doriani dopo tre risultati utili consecutivi.

Sintesi di Sampdoria-Napoli 0-4

E’ una partita eccezionale nel primo tempo, disputato su ritmi intensi, forsennati addirittura. Entrambe le squadre sono aggressive in fase di pressing, ma anche lunghe, per cui si assiste a continui capovolgimenti di fronte e tantissime occasioni.

Dopo un clamoroso errore davanti al portiere, al 10′ minuto Osimhen sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio sfruttando il perfetto assist di Insigne e la dormita della difesa avversaria.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che si arrabbiano e con tante idee e qualità in attacco, ma Ospina alza la saracinesca e compie tre miracoli pazzeschi su Yoshida, Adrien Silva e Candreva, mentre viene annullata una rete a Osimhen per fuorigioco al 21′ minuto.

Nel finale, però, gli ospiti provano a riprendere in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi con Insigne prima e poi segnando il secondo gol con un sinistro preciso di Fabian Ruiz al 40′ minuto.

Il secondo tempo si apre con il tris degli ospiti, ancora Osimhen, che al 50′ minuto si regala la doppietta su assist di Lozano, al termine di una bella azione corale.

I padroni di casa crollano definitivamente e vanno in completa balia degli ospiti, che fanno ciò che vogliono palla al piede e, dopo l’ennesimo tentativo di Insigne, al 60′ minuto calano il poker con Zielinski, altro assist di Lozano, dopo recupero palla di Anguissa.

Diventa poco più di un semplice allenamento per gli ospiti, che fanno ciò che vogliono e continuano a macinare gioco ed occasioni con il solito poco cinico Osimhen, rischiando solo su una bomba di Candreva, alta sulla traversa.

Comincia ad essere una sfida tra Candreva, al quale viene annullato un gol al 73′ minuto per fuorigioco, e Ospina, oggi insuperabile, ma anche Audero fa bella figura su Ounas.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Napoli 0-4:

Tabellino di Sampdoria-Napoli 0-4

Sampdoria (4-4-2): Audero 5; Bereszynski 5,5 (26′ st Depaoli 6), Yoshida 5, Colley 5, Augello 5,5; Candreva 6, Thorsby 5,5 (26′ Askildsen 6), Silva 5,5 (10′ st Ekdal 6), Damsgaard 5,5; Caputo 5 (39′ st Ciervo), Quagliarella 5 (10′ st Torregrossa 5,5).

Allenatore: D’Aversa 4,5



Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6 (3′ st Manolas 6), Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7, Anguissa 7,5; Lozano 7 (36′ st Ounas), Zielinski 7 (23′ st Elmas 6), Insigne 7 (23′ st Politano 6); Osimhen 7,5 (37′ st Petagna sv).

Allenatore: Spalletti 7,5



Arbitro: Valeri

Marcatori: 10′ e 5′ st Osimhen (N), 39′ Fabian Ruiz (N), 14′ st Zielinski (N)

Ammoniti: Damsgaard (S), Depaoli (S), Manolas (N)

Espulsi:

