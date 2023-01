Video Gol Highlights Sampdoria-Napoli 0-2: Sintesi 8-1-2023

Video Gol e Highlights Sampdoria-Napoli 0-2, 17° Giornata Serie A: Politano sbaglia un rigore, segna Osimhen, espulso Rincon, raddoppio di Elmas

Il Napoli batte la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A.

I partenopei tornano alla vittoria dopo la sconfitta di pochi giorni fa e allungano nuovamente sulle inseguitrici portandosi a quota quarantaquattro punti in classifica.

I liguri si fermano dopo la vittoria nella prima del nuovo anno e frenano a quota nove punti, con sei punti di distanza sulla zona salvezza, non approfittando degli altri risultati.

Sintesi di Sampdoria-Napoli 0-2

Lista chilometrica di indisponibili per Dejan Stankovic, orfano di Amione, Conti, De Luca, Pussetto, Quagliarella e Sabiri. In difesa ci sono Murillo, Nuytinck e Murru a protezione di Audero, con Leris, Verre, Vieira, Rincon e Augello a centrocampo, mentre in attacco subito titolare Lammers con Gabbiadini.

Intera rosa a disposizione per Luciano Spalletti, che schiera Mario Rui e Juan Jesus in difesa con Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, concede una chance a Elmas in mediana con Lobotka e Anguissa, mentre in attacco ci sono Osimhen, Politano e Kvaratskhelia.

Succede di tutto e di più nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi davvero intensi. Gli ospiti fanno un buon possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

Al 6′ minuto gli ospiti avrebbero la palla gol del vantaggio, ma Politano si fa parare da Audero, aiutato dal palo, il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Murru, anche ammonito, su Anguissa, ravvisato dal VAR.

I padroni di casa prendono coraggio e si fanno vedere davanti con Lammers, impreciso, e Verre, grande parata di Meret, mentre Nuytinck non trova la porta.

Nel momento più difficile, gli ospiti però riescono a sbloccare il risultato al 19′ minuto con Osimhen, che trova il gol del vantaggio su assist di Mario Rui.

Il gol subito nel momento migliore taglie le gambe ai padroni di casa, che accusano il colpo, non riescono più a pressare con aggressività e si abbassano molto, rischiando di affondare sui tentativi di Kvaratskhelia e Anguissa.

Nel finale c’è ancora tempo per l’espulsione al 39′ minuto per rosso diretto per Rincon per fallo da ultimo uomo su Osimhen e per il giallo a Murru, mentre Kvaratskhelia si divora il raddoppio al termine di un bel contropiede.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zanoli, Djuricic e Rrahmani al posto di Murru, Gabbiadini e Kim.

Dopo il giallo a Juan Jesus, spazio anche per Villar al posto di Verre, e viene ammonito anche Anguissa e subentrano Lozano e Zielinski al posto di Politano e Kvaratskhelia.

Ci prova anche Lobotka, senza fortuna, prima della sostituzione che vede coinvolto anche Ndombele prendere il posto di Anguissa e viene ammonito Leris.

Al 82′ minuto interviene ancora il VAR ad aiutare gli ospiti, che segnano il gol del raddoppio con Elmas, che trasforma il secondo calcio di rigore di questa partita, questa volta per fallo di mano di Vieira.

⏱️ FT | Gli uomini di Spalletti tornano a vincere e lo fanno grazie a Osimhen e Elmas! #SampNapoli pic.twitter.com/N5tF2r4NRv — Lega Serie A (@SerieA) January 8, 2023

Nel finale c’è la possibilità di giocare qualche minuto anche per Montevago, Paoletti e Raspadori, che richiamano in panchina i vari Lammers, Vieira e Elmas.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Napoli 0-2:

Tabellino di Sampdoria-Napoli 0-2

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo 5,5 (1′ st Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Vieira 6 (38′ Paoletti), Rincon 4,5, Augello; Verre 5 (9′ st Villar); Gabbiadini 5,5 (1′ st Djuricic), Lammers 6 (38′ st Montevago).

Allenatore: Stankovic



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim 6 (1′ st Rrahmani), Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa 6,5 (21′ st Ndombele), Lobotka, Elmas 7 (42′ st Raspadori); Politano 5,5 (18′ st Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia 5,5 (18′ st Zielinski).

Allenatore: Spalletti



Arbitro: Abisso

Marcatori: 19′ Osimhen (N), 36′ st rig. Elmas (N)

Ammoniti: Murru (S), Murillo (S), Juan Jesus (N), Anguissa (N), Leris (S)

Espulsi: Rincon (S)