Video Gol Highlights Sampdoria-Milan 0-1: sintesi 23-08-2021

Il Risultato di Sampdoria-Milan 0-1: basta un gol di Diaz dopo 9 minuti ai rossoneri per espugnare il “Luigi Ferraris”; i sampdoriani si vedono soprattutto nel primo tempo con alcune azioni pericolose sventate da Maignan, mentre i rossoneri si rivedono solo a fine primo tempo. Nella ripresa non succede nulla o quasi.

La Sintesi di Sampdoria-Milan 0-1

In un primo tempo bello, a tratti spettacolare, inizia meglio la squadra ligure, che conquista anche un paio di corner dopo pochi minuti, ma la prima occasione è rossonera e al 6° Leao impegna Audero con un gran tiro indirizzato sotto la traversa.

Al 9° il Milan trova il vantaggio con Diaz: Augello è in netto vantaggio su Calabria nell’impossessarsi di un rinvio di Maignan, ma il laterale destro ospite riesce a beffare il dirimpettaio e ad involarsi sulla fascia scaricando, infine, per lo spagnolo, che conclude di destro e segna grazie soprattutto alla papera di Audero, la cui pessima presa è decisiva.

Al 13° la Sampdoria sfiora l’immediato pareggio con un bella combinazione tra Damsgaard e Candreva, il cui cross dalla destra non viene raggiunto di pochissimo dal danese e finisce a lato lambendo il palo.

Tra il 18° e il 19° si rivede Maignan, prima bravissimo a deviare sulla traversa una gran punizione di Gabbiadini e poi a respingere un tiro dal limite di Damsgaard e il relativo tap-in di Colley.

Al 26° anche il Milan va vicino al gol per ben due volte: Audero si riscatta su Hernandez fermando un suo potente sinistro e poi Krunic fallisce miseramente l’appuntamento con il 2-0 calciando sull’esterno della rete.

I minuti successivi sono privi di altre chance e vedono le due squadre battersi senza sosta; si va al riposo dopo due minuti di recupero.

Ad inizio, esattamente al 53°, ripresa i rossoneri rischiano di regalare il pareggio con un errore difensivo simile a quello che ha portato al gol di Diaz: a sbagliare è Hernandez, che sbaglia la copertura sul pallone e permette a Gabbiadini di sfilarglielo e calciare a rete, ma Maignan è pronto e respinge.

Con l’andar del tempo il ritmo della partita si affievolisce e non arrivano occasioni degne di nota, escluso qualche tentativo dei rossoneri che Audero controlla con qualche lieve brivido, vedi un tiro di Calabria alto di poco.

Non accade nulla in tutto il secondo parziale: le due squadre, ben chiuse e apparentemente disposte ad agire esclusivamente in contropiede, non creano più alcunché e gli ultimi brividi sono un tiro di Verre impreciso e un tiro-cross di Murru finito fuori, entrambi nel finale. Guida fischia tre volte dopo quattro minuti di recupero.

Il Video Gol Highlights di Sampdoria-Milan 0-1

Il Tabellino di Sampdoria-Milan 0-1

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (71′ Murru); Thorsby, Ekdal (86′ Adrien Silva); Candreva, Gabbiadini (71′ Verre), Damsgaard; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (88′ Romagnoli), Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers (81′ Florenzi), Diaz (69′ Bennacer), Leao (69′ Rebic); Giroud. Allenatore: Pioli

Marcatori: 9′ Diaz

Arbitro: Guida

Ammoniti: Gabbiadini, Kjaer, Murru e Bereszynski

