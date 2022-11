Video Gol Highlights Sampdoria-Lecce 0-2: Sintesi 12-11-2022

Video Gol e Highlights Sampdoria-Lecce 0-2, 15° Giornata Serie A: segnano Colombo e Banda

Il Lecce batte la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel secondo anticipo del sabato della quindicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per gli ospiti, che chiudono questo 2022 con una settimana davvero perfetta con tre risultati utili consecutivi, sette punti su nove e un totale di quindici punti in classifica.

Bruttissima sconfitta per i liguri, che perdono un altro scontro diretto, si fermano a quota sei punti con la quarta sconfitta consecutiva.

Sintesi di Sampdoria-Lecce 0-2

Lista infinita di indisponibili per lo squalificato Dejan Stankovic, orfano di Colley, Conti, De Luca, Pussetto, Ravaglia, Sabiri e Winks. Davanti a Audero ci sono Ferrari, Murillo e Amione, con Berezynski e il rientrante Leris sulle fasce, confermato Villar con Rincon in mediana e Djuricic alle spalle di Montevago e Gabbiadini in attacco.

Out Dermaku e Pezzella per Marco Baroni, che lancia Umtiti in difesa con Baschirotto, Pongracic e Gallo a protezione di Falcone, mentre in mediana ci sono Blin e Gonzalez con capitan Hjulmand e sorprese Di Francesco e Colombo nel tridente d’attacco con Strefezza.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sono molto ordinate e ben messe in campo, sono brave a ripartire in contropiede, ma chiudono tutti gli spazi in fase difensiva.

Da una parte, i padroni di casa si rendono pericolosi con un Gabbiadini molto ispirato, ma Falcone è fenomenale, mentre dall’altra provano a spaventare Audero prima Di Francesco e poi Strefezza.

Dopo i gialli a Amione, Djuricic e Umtiti, nel finale arriva il gol del vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato al 45′ minuto con un bellissimo diagonale mancino di Colombo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Yepes e Augello al posto di Villar e Bereszynski, ma gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco non permettendo ai padroni di casa di trovare la giusta reazione.

Al 49′ minuto viene annullata la rete di Strefezza per posizione di fuorigioco, ravvisata dal VAR, mentre entrano anche Caputo e Verre al posto di Montevago e Djuricic e viene ammonito Gonzalez.

Girandola di cambi: dentro Quagliarella, Oudin, Banda, Askildsen e Gendrey, fuori Murillo, Di Francesco, Strefezza, Blin e Pongracic.

Al 83′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Banda, dopo una bellissima triangolazione con Colombo al termine di un bel contropiede.

Nel finale c’è spazio anche per Ceesay al posto del migliore in campo Colombo, per il giallo a Askildsen, e per diverse occasioni per i padroni di casa, ma Falcone riesce a tenere la porta chiusa.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Lecce 0-2:

Tabellino di Sampdoria-Lecce 0-2

Marcatori: 46’ p.t. Colombo (L), 38’ s.t. Banda (L).

Assist: 38’ s.t. Colombo (L).

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (36’ s.t. Quagliarella), Ferrari, Amione; Bereszynski (1’ s.t. Augello), Villar (1’ s.t. Yepes), Rincon, Leris; Djuricic (10’ s.t. Verre); Gabbiadini, Montevago (10’ s.t. Caputo). All Stankovic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic (26’ s.t. Gendrey), Umtiti, Gallo; Blin (26’ s.t. Askildsen), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (26’ s.t. Banda), Colombo (39’ s.t. Ceesay), Di Francesco (32’ s.t. Oudin). All. Baroni.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Ammoniti : 33’ p.t. Amione (S), 36’ p.t. Djuricic (S), 44’ p.t. Umtiti (L), 12’ s.t. Gonzalez (L), 42′ s.t. Askildsen (L).