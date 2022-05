Video Gol Highlights Sampdoria-Genoa 1-0: Sintesi 30-4-2022

Video Gol e Highlights Sampdoria-Genoa 1-0, 35° Giornata Serie A: segna Sabiri

La Sampdoria batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nell’anticipo pomeridiano del sabato della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Grandissima vittoria per i doriani, non solo perché hanno portato a casa il derby della Lanterna, ma per la classifica, vito che riescono a battere una diretta concorrente per la salvezza, allungando ad otto i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Occasione clamorosamente sprecata per i grifoni, che avrebbero potuto rilanciarsi in classifica, ma restano a quota venticinque punti, a tre di distanza dalla salvezza.

Sintesi di Sampdoria-Genoa 1-0

Out Giovinco, Gabbiadini e Rincon per Marco Giampaolo, che schiera Bereszynski, Colley, Ferrari e Augello in difesa davanti a Audero, mentre in mediana viene rispolverato Ekdal con Sensi e Thorbsy, con Candreva e Sabiri sulle fasce e Caputo unica punta.

Non ci sono Buksa, Cambiaso, Czyborra, Piccoli, Rovella e Vanheusden per Alexander Blessin, che punta su Frendrup, Bani, Ostigard e Vasquez in difesa a protezione di Sirigu, con Badelj, Sturaro e Galdames in mediana e Amiri sulla trequarti alle spalle di Ekuban e Destro.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. C’è grande ordine tattico in campo tra due squadre che lottano su ogni pallone, ma a fare maggiormente possesso palla sono gli ospiti.

Dopo i tentativi di Sensi e Amiri, al 26′ minuto sono i padroni di casa a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con Sabiri su cross di Augello.

Grande reazione da parte degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria, sfiorando più volte il pareggio con Badelj e Ekuban, ma è Sirigu a salvare la propria squadra ancora su Sabiri.

Nel finale c’è ancora tempo per l’ammonizione di Audero per proteste e l’infortunio di Sturaro, che viene sostituito da Portanova.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Criscito al posto di Vasquez, ma a fare meglio sono i padroni di casa, che con il vantaggio riescono a gestire anche meglio le forze e il possesso palla, mentre gli ospiti non riescono a trovare la giusta aggressività nel pressing.

Ci prova Ekdal, poi viene ammonito Candreva ed entrano anche Gudmundsson e Melegoni al posto di Amiri e Ekuban, mentre Badelj e Criscito non riescono a creare pericoli agli avversari.

C’è spazio anche per Vieira e Yeboah, ma Sabiri, Badelj e Portanova sono poco cinici in fase di conclusioni prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Conti e Quagliarella al posto di Candreva e Sabiri, mentre anche Gudmundsson riceve il cartellino giallo.

Nel finale è grandissimo assedio da parte degli ospiti, ma Destro non riesce a trovare la giocata vincente, e, anzi, al 96′ minuto Audero para il calcio di rigore di Criscito, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Ferrari, anche ammonito.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Genoa 1-0:

Tabellino di Sampdoria-Genoa 1-0

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva 6,5 (38′ st Conti), Ekdal, Thorsby; Sensi 5,5 (23′ st Vieira), Sabiri 7 (43′ st Quagliarella); Caputo.

Allenatore: Giampaolo



Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez 5,5 (1′ st Criscito); Sturaro 6 (38′ Portanova), Badelj; Galdames 6 (29′ st Yeboah), Amiri 6 (11′ st Melegoni), Ekuban 5 (11′ st Gudmundsson); Destro.

Allenatore: Blessin



Arbitro: Maresca

Marcatori: 25′ Sabiri (S)

Ammoniti: Audero (S), Candreva (S), Gudmundsson (G), Ferrari (S)

Espulsi: