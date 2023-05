Video Gol Highlights Sampdoria-Empoli 1-1: Sintesi 15-5-2023

Video Gol e Highlights Sampdoria-Empoli 1-1, 35° Giornata Serie A: segnano Zanoli e Piccoli

Solo un pareggio tra Sampdoria e Empoli allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel posticipo del Monday Night della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i toscani, che raggiungono quota trentanove punti in classifica, di fatto conquistando la matematica salvezza.

Tornano a fare punti i liguri, che venivano da tre sconfitte consecutive e approcciano per la prima volta con i propri tifosi dopo l’aritmetica retrocessione.

Sintesi di Sampdoria-Empoli 1-1

Out Audero, Conti, Leris, Pussetto e Sabiri per Dejan Stankovic, che schiera Gunter, Amione e Nuytinck in difesa a protezione di Ravaglia, viene confermato Zanoli a centrocampo con Winks, Rincon e Augello, ancora Djuricic sulla trequarti alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini.

Non c’è De Winter per Paolo Zanetti, che gioca con Ebuhei, Walukiewicz, Luperto e Parisi in difesa davanti a Vicario, ancora Henderson in mediana con Grassi, Marin e Baldanzi, in attacco confermato Cambiaghi con Caputo.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sicuramente, favorisce la situazione delle due squadre, una retrocessa e l’altra salva, ma c’è agonismo in campo, buona qualità nel possesso palla e pericolosità nel ribaltare l’azione.

Da una parte ci provano Cambiaghi e Marin, dall’altra Zanoli prima dell’infortunio di Walukiewicz, sostituito da Ismajli, mentre Ravaglia compie un vero e proprio miracolo su Henderson.

Al 34′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Zanoli, che trova il gol del vantaggio su assist di Quagliarella.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, non riescono più a far girare la palla con la giusta qualità e rischiano nel finale sulla conclusione di Quagliarella, mentre viene ammonito Grassi.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre con padroni di casa ben messi in campo e sempre sul pezzo.

Dopo un tentativo di Gabbiadini, spazio a Destro e Pjaca, che subentrano per Henderson e Baldanzi, mentre viene ammonito Djuricic e sono imprecisi Djuricic e Caputo.

Entra in campo Lammers per Quagliarella, vengono ammoniti Parisi, Pjaca, Cambiaghi e Gabbiadini e c’è spazio anche per Murru, Piccoli e Akpa-Akpro al posto di Amione, Cambiaghi e Grassi.

Nel finale arriva il pareggio degli ospiti al 93′ minuto, proprio quando ormai la partita non sembrava poter regalare altro, con la rete di Piccoli, su assist di Ebuhei.

Si chiude 1-1 il Monday night! ⚖️🤝

Il gol nel finale di Piccoli regala la salvezza all’@EmpoliFC 👏#SampEmpoli pic.twitter.com/SvGuGakO9j — Lega Serie A (@SerieA) May 15, 2023

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Empoli 1-1:

Tabellino di Sampdoria-Empoli 1-1

Marcatori: 34’ p.t. Zanoli (S), 47’ s.t. Piccoli (E).

Assist: 34’ p.t. Quagliarella (S), 47’ s.t. Ebuehi (E).

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione (36’ s.t. Murru); Zanoli, Winks, Rincòn, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella (21’ s.t. Lammers). Allenatore: Dejan Stanković.

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz (32’ p.t. Ismajli), Luperto, Parisi; Grassi (40’ s.t. Akpa Akpro), Marin; Baldanzi (11’ s.t. Pjaca), Henderson (11’ s.t. Destro), Cambiaghi (40’ s.t. Piccoli); Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Ammoniti : 27’ p.t. Amione (S), 43’ p.t. Grassi (E), 14’ s.t. Djuricic (S), 27’ s.t. Pjaca (E), 30’ s.t. Cambiaghi (E), 32’ s.t. Gabbiadini (S), 40’ s.t. Parisi (E)