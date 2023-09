Video Gol Highlights Sampdoria-Cittadella 1-2: sintesi 18-09-2023

Risultato Sampdoria-Cittadella 1-2: terza sconfitta su tre al “Luigi Ferraris” e il ruolino interno dei doriani rimane disastroso così come è stata scialba anche la prestazione odierna contro uno degli avversari più pericolosi del campionato. I veneti hanno ribaltato il vantaggio dei padroni di casa grazie ad una ripresa sontuosa e a cambi azzeccati. Ora Pirlo rischia davvero l’esonero.

La Gumina porta improvvisamente in vantaggio la Sampdoria al termine di un primo parziale in cui il Cittadella ha fatto meglio e i veneti hanno continuato a dominare anche nella ripresa andando a segno con Magrassi e Branca.

La Sampdoria resta quintultima a 2 punti, mentre il Cittadella conquista il primo successo esterno, ed il secondo stagionale, e sale al 7° posto con 8 punti.

Sintesi Sampdoria-Cittadella 1-2

Il Cittadella parte bene, Pittarello prova subito ad approfittare dell’errore di Stankovic in fase di scarico trovando la parata importante del portiere serbo, che si riscatta per quanto fatto prima.

Pittarello sfiora ancora il gol con un tiro a pelo d’erba al 7° e con un potente destro respinto dall’estremo difensore doriano al 17° e stessa sorte capita al 21° a una conclusione da pochi metri di Vita, ancora sventata da Stankovic, scaturita da un errore di Murru.

La prima frazione va avanti senza ulteriori acuti fin quando, all’improvviso, la Sampdoria trova il vantaggio con la prima sortita offensiva fatta: al 42° La Gumina, fin qui non pervenuto, controlla un bel cross di Verre, si gira in area e batte Kastrati. Con questa sorpresa il primo tempo va in archivio.

Il Cittadella torna in campo con Carissoni al posto di Giraudo e il nuovo entrato ripaga subito mister Gorini con il traversone sul primo palo per l’accorrente Magrassi, bravissimo ad anticipare Giordano e a mettere il pallone in rete.

Carissoni è in forma smagliante e conquista al 59° un corner dal quale nasce un’altra grande chance per i veneti, con Pavan che calcia al volo e con Stankovic ancora salvifico.

Passano pochi minuti e arriviamo al minuto 66: su un pallone allontanato dalla difesa di casa si avventa Branca, che trova la rete del vantaggio ospite con un sinistro al volo imparabile.

Al 72° si risvegliano i blucerchiati con una grande azione personale di Pedrola, che salta ben tre avversari e da venti metri coglie il palo con un gran destro a giro.

Lo stesso spagnolo ha un’altra enorme opportunità nel sesto ed ultimo minuto di recupero, ma il suo tiro a porta vuota dopo un’uscita di Kastrati per fermare Borini viene intercettato sulla linea da Carissoni. Il match termina qui.

Migliori in campo Stankovic (6.5), incolpevole sui gol e molto bravo a sventarne altri, e Carissoni (7.5), entrato dalla panchina e subito decisivo con un assist nonché con un salvataggio sulla linea al 96°. Male Pedrola (5), che potrebbe fare molto, come dimostrano le grandi occasioni create negli ultimi venti minuti dopo un’intera partita senza acuti, e Giraudo (5), fumoso e nervoso al punto da dover lasciare posto a Carissoni nella ripresa per non essere espulso.

Highlights e Video Gol Sampdoria-Cittadella 1-2

Tabellino Sampdoria-Cittadella 1-2

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Depaoli (80′ Stojanovic), Ghilardi, Murru, Giordano (73′ Barreca); Kasami (57′ Girelli), Ricci (73′ Vieira), Verre; Borini, La Gumina (73′ Delle Monache), Pedrola. Allenatore: Pirlo

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Giraudo (46′ Carissoni); Vita, Branca (81′ Danzi), Amatucci (61′ Mastrantonio); Tessiore; Pittarello (73′ Maistrello), Magrassi (61′ Pandolfi). Allenatore: Gorini

Marcatori: 43′ La Gumina, 49′ Magrassi e 66′ Branca

Arbitro: Gualtieri

Ammoniti: Ricci, Giraudo, Vita, Girelli, Carissoni e Murru