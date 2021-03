Video Gol Highlights Sampdoria-Cagliari 2-2: Sintesi 7-3-2021

Video Gol e Highlights Sampdoria-Cagliari 2-2, 26° Giornata Serie A: la sblocca Joao Pedro, il Var annulla un rigore ai liguri, che rimontano prima con il pareggio di Bereszynski e poi la ribaltano con il sinistro di Gabbiadini, ma pareggia Nainggolan all’ultimo secondo

La Sampdoria viene beffato dal Cagliari in rimonta e contro rimonta pareggiando allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i liguri, che non vincono da quattro partite, mentre i sardi frenano la propria rincorsa verso la salvezza dopo due vittorie consecutive, ma conquistano il terzo risultato utile consecutivo.

Sintesi di Sampdoria-Cagliari 2-2

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Entrambe le squadre sono compatte in fase difensiva, chiudono tutti gli spazi e provano a ripartire in contropiede.

Dopo una grande parata di Audero, al 12′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Joao Pedro, bravissimo a sfruttare l’ottima sponda di Pavoletti.

I padroni di casa cercano di reagire, alzano il baricentro e si creano una grande occasione per pareggiare, ma al 16′ minuto il Var annulla il calcio di rigore che l’arbitro aveva fischiato per fallo di Rugani su Quagliarella, con l’attaccante ravvisato in fuorigioco.

Di fatto, sarà l’unico vero tentativo dei padroni di casa, che non riusciranno mai a spaventare Cragno nonostante la mole di gioco nella trequarti avversaria.

Il secondo tempo è molto simile alla prima frazione di gioco, visto che gli ospiti partono meglio sfiorando il raddoppio con Joao Pedro e solo dopo i padroni di casa iniziano il proprio monologo, che ben presto si trasforma in un vero e proprio assalto alla difesa avversaria.

Dopo un paio di conclusioni senza mordente di Ramirez e Jankto, gli ospiti provano ad uscire dalla propria metà rendendosi pericolosi con una conclusione di Nainggolan.

Al 78′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con il bellissimo destro sotto al sette di Bereszynski su meraviglioso lancio di Ramirez.

E al 81′ minuto addirittura i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con un pazzesco sinistro da fuori area di Gabbiadini, al termine di un bel contropiede di Quagliarella.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari, sfiorando il pareggio con il colpo di testa prima e un destro a giro poi sempre di Nandez, segnando effettivamente al 96′ minuto con un destro bellissimo di Nainggolan.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Cagliari 2-2

Tabellino di Sampdoria-Cagliari 2-2

Marcatori: 11’ p.t. Joao Pedro (C), 33’ s.t. Bereszynski (S), 35’ s.t. Gabbiadini (S), 50’ s.t. Nainggolan (C).

Assist: 33’ s.t. Ramirez (S), 35’ s.t. Quagliarella (S), 50′ s.t. Pavoletti (C).

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (1’ s.t. Ramirez); Candreva (42’ s.t. Yoshida), Silva, Ekdal (17’ s.t. Thorsby), Jankto; Keita (17’ s.t. Gabbiadini), Quagliarella (42’ s.t. Damsgaard). All. Ranieri

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani (41’ s.t. Calabresi); Nandez, Marin (41’ s.t. Pereiro), Nainggolan, Duncan, Lykogiannis (46’ s.t. Cerri); Joao Pedro (29’ s.t. Simeone), Pavoletti. All. Semplici.

Arbitro: Piero Giacomelli della sezione di Trieste

Ammoniti : 25’ p.t. Godin (C), 7’ s.t. Pavoletti (C), 17’ s.t. Colley (S), 23’ s.t. Lykogiannis (C), 44’ s.t. Gabbiadini (S), 45′ s.t. Yoshida (S), 47’ s.t. Thorsby (S)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

