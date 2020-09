Video Gol Highlights Sampdoria-Benevento 2-3: sintesi 26-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sampdoria-Benevento 2-3, 2° Giornata Serie A: la sblocca Quagliarella, poi raddoppia Colley, ma rimontano la doppietta di Caldirola e il gol vittoria di Letizia

Un grandissimo Benevento si impone con il risultato di 3-2 al Marassi ed incamera i primi, importantissimi 3 punti della stagione. Prestazione sottotono della Samp di Ranieri, che sciupa il doppio vantaggio maturato nel corso della prima frazione e lascia ampio campo alla squadra di Pippo Inzaghi che, con una prestazione da incorniciare torna nel Sannio con il bottino pieno.

La sintesi di Sampdoria-Benevento 2-3, 2° Giornata Serie A

Partita subito sbloccata da Quagliarella che, servito da Bonazzoli, sfrutta al meglio un colossale regalo del portiere dei giallo-rossi. Il Benevento accusa il colpo e al 18′ Colley di testa firma la rete del doppio vantaggio. I sanniti alzano finalmente la testa trovando con Caldirola la rete del 2-1 dopo che il portiere blucerchiato Audero aveva negato la gioia del gol prima a Moncini e poi a Dabo. Si va all’intervallo sul 2-1 per la squadra genovese. Comincia la seconda frazione ed il Benevento dimostra di essere ancora in campo e di avere la voglia di pareggiare l’incontro. I giallo-rossi costruiscono tanto e 72° trovano con Caldirola la rete del meritato pareggio. Si sveglia la Samp che con Gabbiadini colpisce anche un clamoroso palo, ma la squadra di Inzaghi è più in palla e trovano all’88° anche la rete del vantaggio con un gran destro di Gaetano Letizia.

Non succede nulla nei 4′ di recupero e la Strega torna nel Sannio con 3 punti in cascina e con la consapevolezza di poter disputare una buona stagione in massima serie. Notte fonda per la Sampdoria.

Video Gol Highlights di Sampdoria-Benevento 2-3, 2° Giornata Serie A

Il tabellino di Sampdoria-Benevento 2-3, 2° Giornata Serie A

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Tonelli, Augello, Candreva, Ekdal, Verre, Jankto, Bonazzoli, Quagliarella. All: Ranieri

Benevento (4-3-3): Motipò, Letizia, Foulon, Glik, Caldirola, Dabo, Ionita, Schiattarella, Insigne, Caprari, Moncini.

Arbitro: Federico Dionisi

Reti: Quagliarella 8°, Colley 18°, Caldirola 33°, Caldirola 72°, Letizia 88°

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS