Video Gol Highlights Salernitana-Napoli 0-2: Sintesi 21-1-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Napoli 0-2, 19° Giornata Serie A: segnano Di Lorenzo e Osimhen

Il Napoli batte la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel secondo anticipo del sabato della diciannovesima giornata di Serie A.

I partenopei chiudono il proprio girone di andata come campioni d’inverno, con la terza vittoria consecutiva e il primo posto in classifica con cinquanta punti.

Si chiude malissimo il girone e una settimana orribile per i campani, che perdono il derby e continuano a non vincere da sei partite consecutive e con diciotto punti in classifica, solo sei di vantaggio sulla terzultima e sulla zona retrocessione.

Sintesi di Salernitana-Napoli 0-2

Non ci sono Bronn, Mazzocchi, Sepe, Maggiore e Fazio per Davide Nicola, che recupera Daniliuc e lancia Pirola in difesa con Gyomber, a protezione di Ochoa, lancia Nicolussi Caviglia a centrocampo con Vilhena e Coulibalyl, confermando Candreva e Bradaric sulle fasce e la coppia d’attacco costituita da Piatek e Dia.

Assenti Kvaratskhelia e Juan Jesus per Luciano Spalletti, che sceglie Lozano e Elmas in attacco con Osimhen, confermando il resto dell’undici titolare con Meret a porta, difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui e il trio in mediana composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno un lunghissimo possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono compatti e si chiudono dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede.

Il più pericoloso è il solito Osimhen, ma la difesa e Ochoa ci mettono sempre una pezza, oltre al VAR, che annulla la rete al 34′ minuto per posizione di fuorigioco, e, dopo l’entrata in campo di Lovato al posto dell’infortunato Gyomber, i padroni di casa rispondono con Piatek, sul quale Meret è decisivo.

Dopo il giallo a Kim, al 47′ minuto, sull’ultima palla giocata della prima frazione di gioco, gli ospiti riescono a sbloccare il risultato con Di Lorenzo, che trova il gol del vantaggio su assist di Anguissa, al termine di una bella triangolazione con Mario Rui.

Il secondo tempo si apre subito con il gol del raddoppio degli ospiti al 48′ minuto con Osimhen, che ribadisce in rete la palla dopo il palo colpito da Elmas.

La reazione dei padroni di casa dura poco con Piatek e Pirola, visto che gli ospiti riprendono in mano il pallino del gioco e ricominciano a macinare occasioni con Osimhen, sul quale Ochoa compie un vero e proprio miracolo.

Entra Valencia al posto di Vilhena, vengono ammoniti Bradaric e Pirola, ma gli ospiti rischiano di fare una fritta su Piatek, sfortunato nel colpire il palo, con palla toccata anche da Meret prima delle sostituzioni che vedono coinvolti da Osimhen, Zielinski, Lozano, Dia e Daniliuc uscire per Simeone Ndombele, cartellino giallo per lui, Politano, Bonazzoli e Sambia.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Napoli 0-2:

Tabellino di Salernitana-Napoli 0-2

Salernitana (3-5-2): Ochoa 6,5; Daniliuc 5 (40′ st Sambia sv), Gyomber 6 (16′ Lovato 6), Pirola 6; Candreva 6, Coulibaly 5,5, Nicolussi Caviglia 6,5, Vilhena 5,5 (28′ st Valencia 6), Bradaric 5,5; Dia 5 (40′ st Bonazzoli), Piatek 6,5.

Allenatore: Nicola 5,5



Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Mario Rui 7; Anguissa 7, Lobotka 6,5, Zielinski 5,5 (41′ st Ndombele sv); Lozano 5,5 (41′ st Politano), Osimhen 7,5 (44′ st Simeone sv), Elmas 6,5.

Allenatore: Spalletti 7



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 45’+3 Di Lorenzo (N), 3′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Kim (N), Bradaric (S), Pirola (S), Ndombele (N)

Espulsi: