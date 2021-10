Video Gol Highlights Salernitana-Napoli 0-1: Sintesi 31-10-2021

Video Gol e Highlights Salernitana-Napoli 0-1, 11° Giornata Serie A: la decide Zielinski, espulsi Kastanos e Koulibaly

Il Napoli batte la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A.

I partenopei vincono il primo derby campano della stagione, portandosi in testa alla classifica con l’undicesimo risultato utile consecutivo, specificamente la seconda vittoria consecutiva, fermando i salernitani dopo la vittoria del turno infrasettimanale.

Sintesi di Salernitana-Napoli 0-1

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma non riescono a raggirare la fase difensiva dei padroni di casa, che si compattano dietro la linea della palla, pressano con aggressività e, di fatto, marcano ad uomo.

Le uniche occasioni le costruiscono gli ospiti con Lozano e Zielinski, ma risultano poco cinici davanti alla porta, sparando in curva.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che c’è grande equilibrio in campo e tatticismo tra le due squadre.

Al 61′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zielinski, che risolve una mischia in area di rigore ribadendo in rete dopo la traversa di Petagna.

Al 69′ minuto piove sul bagnato per i padroni di casa, visto che viene espulso con rosso diretto Kastanos per un bruttissimo fallo su Anguissa, grazie al supporto del VAR.

Al 77′ minuto, però, l’arbitro ristabilisce la parità numerica per l’espulsione, sempre per rosso diretto, di Koulibaly per fallo da ultimo uomo su Simy.

Nel finale grande reazione da parte dei padroni di casa, che assaltano la porta degli ospiti con rabbia e poche idee, ma è decisivo Di Lorenzo su una punizione diretta di Ribery, mentre Ospina si fa trovare pronto su Strandberg, così come Belec, che si fa trovare pronto su un’azione personale di Elmas e un sinistro di Mario Rui, e ancora Gagliolo di divora il pareggio all’ultimo secondo.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Napoli 0-1:

Tabellino di Salernitana-Napoli 0-1

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (43′ st Gagliolo); Schiavone (43′ st Djuric), Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Bonazzoli (26′ st Obi), Gondo (19′ st Simy). A disp.: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. All.: Gasperini



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (50′ st Zanoli); Politano (35′ st Juan Jesus), Mertens (15′ st Petagna), Lozano (15′ st Elmas). A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Demme, Lobotka, Insigne. All.: Spalletti



Arbitro: Fabbri

Marcatori: 16′ st Zielinski (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Mario Rui (N)

Espulsi: Al 24′ st Kastanos (S) per un duro fallo su Anguissa. Al 32′ st Koulibaly (N) per fallo da ultimo uomo su Simy

Note:

