Video Gol Highlights Salernitana-Lazio 2-1: Sintesi 25-11-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Lazio 2-1, 13° Giornata Serie A: segnano Immobile, Kastanos e Candreva

La Salernitana batte in rimonta la Lazio allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato della tredicesima giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i campani, la prima in questa stagione dopo cinque pareggi e sette sconfitte, mentre per i biancocelesti è la terza partita senza vittorie, che li tiene fermi a quota diciassette punti in classifica.

Sintesi di Salernitana-Lazio 2-1

Out Dia, Ochoa e Tchaouna per Pippo Inzaghi, che schiera Costil a porta, Daniliuc, Gyomber e Pirola in difesa, con Bradaric e Mazzocchi sulle fasce, in mediana ci sono Bohinen e Coulibaly, mentre Kastanos e Candreva giocano sulla trequarti alle spalle di Ikwuemesi come unica punta.

Assenze importantissime per Maurizio Sarri, orfano di Casale, Romagnoli e Luis Alberto, sostituiti da Patric e Gila in difesa al fianco di Lazzarri e Marusic davanti a Provedel, e il ritorno di Kamada a centrocampo con Cataldi e Guendouzi, mentre in attacco spazio al tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, ma risultano compatte in fase difensiva e qualitative sulla trequarti.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Candreva e, soprattutto, Bohinen, che viene fermato dalla traversa, ma Provedel si fa trovare pronto.

Eppure, a sbloccare il risultato sono gli ospiti, che trovano il gol del vantaggio al 43′ minuto con Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Gyomber, anche ammonito, su Cataldi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lovato al posto di Gyomber, ma soprattutto con la grandissima reazione dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria.

Dopo il tentativo di Guendouzi e il giallo a Daniliuc, al 55′ minuto i padroni di casa pareggiano con un tap-in vincente di Kastanos dopo il miracolo di Provedel sul colpo di testa di Candreva.

Gli ospiti sembrano svegliarsi, si riaffacciano in attacco con Guendouzi e Zaccagni, ma è sempre Provedel compie un miracolo su Candreva prima dell’entrata in campo di Legowski, Fazio e Pedro al posto di Bohinen, Daniliuc e Felipe Anderson.

Al 67′ minuto i padroni di casa completano la rimonta con Candreva, che ribalta il risultato trovando il gol del vantaggio con un bolide imparabile per il portiere avversario.

https://x.com/SerieA/status/1728442550728483079?s=20

Spazio a Bronn, Vecino, Castellanos, Isaksen, Hysaj e Maggiore, subito giallo per lui, che subentrano per Pirola, l’ammonito Cataldi, Immobile, Zaccagni, Lazzari e Kastanos.

Nel finale gli ospiti si gettano nella metà campo avversaria e tentano in tutti i modi di raggirare la fase difensiva dei padroni di casa, che rischiano solo su una conclusione di Castellanos, mentre vengono ammoniti Vecino e Coulibaly.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Lazio 2-1:

Tabellino di Salernitana-Lazio 2-1

Marcatori: 43’ rig. Immobile (L), 10’ st Kastanos (S), 21’ st Candreva (S)

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Daniliuc (16′ st Fazio), Gyomber (1′ st Lovato), Pirola (42′ st Bronn); Mazzocchi, Bohinen (16′ st Legowski), Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos (28′ st Maggiore); Ikwuemesi. A disp: Fiorillo, Salvati, Sambia, Martegani, Cabral, Botheim, Simy. All: F. Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (17′ st Hysaj), Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi (36′ st Vecino), Kamada; Felipe Anderson (24′ st Isaksen), Immobile (24′ st Castellanos), Zaccagni (17′ st Pedro). A disp: Sepe, Mandas, Ruggeri, Pellegrini, Basic, Rovella. All: Sarri.

Arbitro: Prontera di Bologna

Ammoniti: Gyomber, Daniluc, Maggiore, Fazio, Coulibaly (S), Lazzari, Cataldi, Vecino (L)