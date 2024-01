Video Gol Highlights Salernitana-Juventus 1-2: Sintesi 7-1-2024

Video Gol e Highlights Salernitana-Juventus 1-2, 19° Giornata Serie A: segnano Iling, Vlahovic e Maggiore, che viene anche espulso

La Juventus batte la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel posticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A.

Vittoria in rimonta per i bianconeri, che tengono il passo della capolista chiudendo il girone d’andata con quarantasei punti in classifica, mentre i campani si fermano a quota dodici, ultimi e frenati dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Salernitana-Juventus 1-2

Out Ochoa, Dia, Pirola e Kastanos per Pippo Inzaghi, che schiera Fazio con Daniliuc e Gyomber a protezione di Costil, conferma Sambia e Bradaric sulle fasce, così come Legowski e Tchaouna con Maggiore e Candreva a centrocampo, mentre l’unica punta è Simy.

Non ci sono De Sciglio, Kean, Alex Sandro, Cambiaso, Chiesa, Locatelli, Fagioli e Pogba per Massimiliano Allegri, che lancia Yildiz in attacco con Vlahovic e Nicolussi-Caviglia a centrocampo con Weah, Rabiot, McKennie e Kostic, mentre in difesa ci sono i soliti Danilo, Bremer e Gatti davanti a Szczesny.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. E’ tutt’altra storia rispetto a pochi giorni fa, visto che i padroni di casa combattono su ogni palla contro ospiti sicuramente più qualitativi.

Dopo un tentativo di Sambia, vengono ammoniti Gatti, Gyomber e Maggiore, ma al 39′ minuto è Maggiore a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione di Tchaouna e Sambia.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Iling e Rugani al posto di Kostic e Gatti, e subito cambia la musica, visto che gli ospiti riescono finalmente a reagire prendono in mano il pallino del gioco ed attaccando a testa bassa.

Dopo un clamoroso errore di testa di McKennie, al 53′ minuto cambia la partita con l’espulsione di Maggiore per doppia ammonizione, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica, per questo entra Bronn per Tchaouna quando Milik sostituisce Nicolussi-Caviglia.

Anche Vlahovic sbaglia; non sbaglia, invece, Iling, che al 65′ minuto riesce a trovare il gol del pareggio su assist di Weah, lanciato sulla fascia proprio da un’apertura di Milik.

I padroni di casa non ci stanno e provano a rispondere con Bradaric, sul quale è bravo Szczesny, mentre vengono ammoniti McKennie e Rugani tra le sostituzioni che vedono coinvolti Miretti, Ikwuemesi, Nonge e Martegani subentrare per Yildiz, Simy, Weah e Sambia.

Nel finale al 92′ minuto gli ospiti completano la rimonta con Vlahovic, anche ammonito con Rabiot, che ribalta il risultato sfruttando l’assist di Danilo dopo un grande recupero palla.

E alla fine arriva Vlahovic 💥

La @juventusfc conquista 3️⃣ punti importanti last minute 📌 #SalernitanaJuve #SerieATIM 💎 pic.twitter.com/e53H1F9ycK — Lega Serie A (@SerieA) January 7, 2024

Highlights e Video Gol di Salernitana-Juventus 1-2:

Tabellino di Salernitana-Juventus 1-2

Salernitana (3-5-2): Costil 6,5; Daniliuc 6, Gyomber 6, Fazio 6,5; Sambia 6, Candreva 6.5, Legowski 6,5, Maggiore 5,5; Tchaouna 6 (11′ st Bronn 6), Simy 6 (32′ st Ikwuemesi 6). A disp.: Fiorillo, Ochoa, Martegani, Lovato, Sfait, Botheim, Stewart. All.: F. Inzaghi 6,5.



Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5,5 (1′ st Rugani 6), Bremer 6, Danilo 6,5; Weah 6 (36′ st Nonge sv), McKennie 6,5, Nicolussi Caviglia 5,5 (13′ st Milik 5,5), Rabiot 6,5, Kostic 5 (1′ st Iling Jr 7); Vlahovic 7, Yildiz 5,5 (23′ st Miretti 5,5). A disp.: Pinsoglio, Perin. All.: Allegri 5,5.



Arbitro: Guida

Marcatori: 39′ Maggiore (S), 20′ st Iling jr (J), 46′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Gyomber, all. F. Inzaghi (S); Gatti, McKennie, Rugani, Vlahovic, Rabiot (J)

Espulsi: 8′ st Maggiore (S) per somma di ammonizioni