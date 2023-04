Video Gol Highlights Salernitana-Inter 1-1: Sintesi 7-4-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Inter 1-1, 29° Giornata Serie A: una magia di Candreva pareggia la rete di Gosens, tanti pali e traverse

Solo un pareggio tra Salernitana e Inter allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del Venerdì Santo della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

I nerazzurri vengono fermati dai pali e dalle traverse e da una rete beffarda, ma muovono la classifica dopo tre sconfitte consecutive portandosi a quota cinquantuno punti.

Sesto risultato utile consecutivo per i campani, addirittura quinto pareggio consecutivo, e quota ventinove punti in classifica, un vantaggio di dieci sulla zona retrocessione.

Sintesi di Salernitana-Inter 1-1

Out Crnigoj, Maggiore e Mazzocchi per Paulo Sousa, che schiera Pirola, Gyomber e Daniliuc a protezione di Ochoa, avanza Bronn a centrocampo con Vilhena, Coulibaly e Bradaric, punta su Piatek in attacco con Kastanos e Candreva.

Non ci sono Calhanoglu, D’Ambrosio, Dalbert e Skriniar per Simone Inzaghi, che gioca con Darmian in difesa al fianco di Acerbi e De Vrij davanti a Onana, concede chance importanti per Dumfries, Asllani e Gosens a centrocampo con Mkhitaryan e Barella, mentre in attacco punta su Correa e Lukaku.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti partono fortissimo mostrando tutta la propria maggiore qualità contro i padroni di casa, che provano a chiudersi dietro la linea della palla difendendosi compatti.

Eppure, al 5′ minuto, alla prima occasione, gli ospiti sbloccano il risultato con Gosens, che trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Lukaku su assistenza di Asllani.

I padroni di casa accusano il colpo, si abbassano tanto, vanno in completa balia degli ospiti, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore attaccando a testa bassa.

Inizia la sfida tra Ochoa e gli attaccanti degli ospiti, Lukaku e Correa, ma a vincere è sempre il portiere dei padroni di casa che, solo dopo il giallo a De Vrij, finalmente si fanno vedere in attacco con l’ammonito Coulibaly, sul quale è attento Onana.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Dia per Bronn, ma non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti continuano a macinare gioco ed occasioni.

Infatti, dopo il clamoroso palo colpito da Barella, sale ancora in cattedra Ochoa, che salva più volte il passivo su De Vrij e Mkhitaryan, mentre la traversa ferma Lukaku.

Spazio ai cambi: dentro Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, subito ammonito, Brozovic, Lautaro Martinez e Gagliardini, fuori Pirola, Coulibaly, Barella, Correa e Asllani.

I padroni di casa tentano il massimo sforzo, ma questa volta il palo ferma Dia prima dell’entrata in campo di Dimarco e Bohinen al posto di Gosens e Vilhena, mentre Ochoa è ancora una volta perfetto su Lautaro Martinez e Lukaku.

Nel finale Botheim e Dzeko subentrano per Kastanos e Lukaku, il giallo a Gagliardini e la magia di Candreva, che al 90′ minuto trova il gol del pareggio con un tiro cross dalla trequarti beffando clamorosamente Onana sul secondo palo.

𝐂𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐯𝐚 nel finale risponde a 𝐆𝐨𝐬𝐞𝐧𝐬 🔥#SalernitanaInter 1-1 pic.twitter.com/UQq7f15BuM — Lega Serie A (@SerieA) April 7, 2023

Highlights e Video Gol di Salernitana-Inter 1-1:

Tabellino di Salernitana-Inter 1-1

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (20′ st Troost-Ekong); Bronn (1′ st Dia), Coulibaly (20′ st Nicolussi Caviglia), Vilhena (35′ st Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos (40′ st Botheim); Piatek. A disp.: Fiorillo, Sepe, Sambia, Lovato, Iervolino, Bonazzoli, Valencia. All.: Paulo Sousa.



Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella (20′ st Gagliardini), Asllani (20′ st Brozovic), Mkhitaryan, Gosens (30′ st Dimarco); Lukaku (40′ st Dzeko), Correa (20′ st Martinez). A disp.: Handanovic, Botis, Bellanova, Zanotti, Bastoni, Carboni, Dzeko. All.: Inzaghi.



Arbitro: Fabbri

Marcatori: 6′ Gosens (I), 45′ st Candreva (S)

Ammoniti: Coulibaly, Nicolussi Caviglia (S); De Vrij, Gagliardini (I)

Espulsi: nessuno