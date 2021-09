Video Gol Highlights Salernitana-Hellas Verona 2-2: Sintesi 22-9-2021

Video Gol e Highlights Salernitana-Hellas Verona 2-2, 5° Giornata Serie A: doppietta di Kalinic, segna anche Gondo, pareggia Coulibaly

Pareggio rocambolesco tra Salernitana e Hellas Verona allo Stadio Arechi di Salerno nella quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Clamorosa beffa per i veneti, che avevano in mano la partita, ma si sono fatti rimontare addirittura due reti dai campani, che conquistano il primo punto in campionato, fermando gli scaligeri dopo la vittoria di pochi giorni fa.

Sintesi di Salernitana-Hellas Verona 2-2

E’ una partita divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

Al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Kalinic, su grandissima giocata di Caprari.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Simy e sui calci piazzati con Gagliolo, ma soffrono in difesa di fronte alle giocate di Barak.

Al 29′ minuto gli ospiti raddoppiano, ancora Kalinic, doppietta al termine di un bellissimo contropiede di Ilic.

Nel finale c’è ancora tempo per il gol di Gondo, che riapre la partita al 46′ minuto, su calcio di punizione di Ribery.

Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, visto che entrambe le squadre vogliono portare a casa la vittoria.

Gli ospiti sfiorano il tris, ma l’incrocio dei pali ferma Kalinic dal festeggiare la tripletta, mentre Lazovic e Djuric sono poco cinici sotto porta.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 77′ minuto, quando i padroni di casa pareggiano con Coulibaly, che approfitta del tiro cross di Gagliolo.

Nel finale gli ospiti provano in tutti i modi a tornare in vantaggio, ma Faraoni non trova la giocata vincente e Barak colpisce l’incrocio dei pali, il secondo della squadra scaligera.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Hellas Verona 2-2:

Tabellino di Salernitana-Hellas Verona 2-2

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L. (90’ Zortea), Ranieri (89’ Di Tacchio); Ribery (88’ Kastanos); Simy (58’ Djuric), Gondo (74’ Bonazzoli).

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani (46’ Casale); Faraoni, Hongla, Ilic (46’ Tameze), Lazovic (90’ Cetin); Barak; Kalinic (56’ Simeone), Caprari (66’ Bessa).

Gol: 7’ e 29’ Kalinic; 45+2’ Gondo, 76’ M.Coulibaly.

Assist: Caprari, Ilic.

Note – Ammoniti: Kalinic, Magnani, Dawidowicz; L.Coulibaly, Gagliolo.

Migliori Bookmakers AAMS