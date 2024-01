Video Gol Highlights Salernitana-Genoa 1-2: Sintesi 21-1-2024

Video Gol e Highlights Salernitana-Genoa 1-2, 21° Giornata Serie A: segnano Retegui, Gudmundsson e Martegani

Il Genoa batte la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Continua l’ottimo momento dei liguri, che si portano a quota venticinque punti in classifica tornando alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e rovinando i campani, sempre più ultimi con la terza sconfitta consecutiva.

Sintesi di Salernitana-Genoa 1-2

Out Coulibaly, Dia, Jovane Cabral e Pirola per Pippo Inzaghi, che schiera Pierozzi, Gyomber, Lovato e Bradaric in difesa davanti a Ochoa, sceglie Basic con Maggiore e Martegani in mediana e conferma Tchaouna e Simy in attacco con Candreva.

Non ci sono Bohinen e De Winter per Alberto Gilardino, che punta su Vogliacco, Bani e Vasquez in difesa a protezione di Martinez, subito Spence a centrocampo con Frendrup, Strootman, Badelj e Malinovskyi, mentre in attacco c’è Retegui con Gudmundsson.

Si parte subito forte nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre ben messe in campo, compatte in fase difensiva e propositive in attacco.

Al 2′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Martegani, che trova il gol del vantaggio sfruttando il cross di Bradaric.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che subito pareggiano al 13′ minuto con Retegui, servito splendidamente da Badelj.

Le due squadre combattono su ogni palla, si sistemano dopo l’inizio turbolento e c’è grande equilibrio in campo, che Candreva e Retegui provano a spaccare con le loro solite giocate, mentre vengono ammoniti Frendrup e Badelj.

Anche il secondo tempo si apre con grande aggressività da parte delle due squadre, che dimostra subito l’occasione costruita da Simy.

Al 58′ minuto gli ospiti completano la rimonta con Gudmundsson, che ribalta il risultato trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Lovato.

Dopo il giallo di Bani, i padroni di casa si riversano nella metà campo avversaria per cercare il pareggio, ma la traversa ferma Candreva sul più bello.

Spazio alle sostituzioni, che vedono coinvolti Kastanos, Thorsby, Zanoli, Ikwuemesi, Daniliuc e Legowski subentrare per Basic, l’ammonito Vogliacco, Lovato, Tchaouna, Martegani e Bradaric.

Nel finale c’è spazio anche per Ekuban al posto di Strootman, mentre Martinez è bravo su Kastanos prima di venire ammonito.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Genoa 1-2:

Tabellino di Salernitana-Genoa 1-2

Marcatori: 2’ Martegani, 13’ Retegui, 13’ st rig. Gudmundsson

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Lovato (30′ st Zanoli), Bradaric (37′ st Daniliuc); Martegani (37′ st Legowski), Maggiore, Basic (23′ st Kastanos); Candreva, Tchaouna (30′ st Ikwuemesi); Simy. A disposizione: Fiorillo, Costil, Bronn, Sambia, Botheim, Sfait. All: D’Angelo (Inzaghi squalificato).

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Vogliacco (30′ st Thorsby), Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Strootman (42′ st Ekuban), Frendrup; Gudmundsson; Retegui. A disp: Leali, Sommariva, Cissè, Papadopoulos, Fini. All: Gilardino.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: Frendrup, Badelj, Bani, Vogliacco, Martinez