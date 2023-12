Video Gol Highlights Salernitana-Bologna 1-2: Sintesi 10-12-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Bologna 1-2, 15° Giornata Serie A: doppietta di Zirkzee, inutile la rete di Simy

Il Bologna batte la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel posticipo pomeridiano della domenica della quindicesima giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i felsinei, ora quarti con venticinque punti in classifica, mentre è la seconda sconfitta consecutiva per i campani, sempre più ultimi in classifica.

Sintesi di Salernitana-Bologna 1-2

Out Ochoa per Pippo Inzaghi, che schiera Lovato, Gyomber e Pirola in difesa a protezione di Costil, sceglie Legowski e Bradaric a centrocampo con Coulibaly e Mazzocchi, in attacco ci sono Dia, Ikwuemesi e Candreva.

Non ci sono Bonifazi, De Silvestri El Azzouzi, Karlsson, Orsolini e Soumaoro per Thiago Motta, che punta su Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen in difesa davanti a Skorupski, in mediana Freuler e Moro, mentre sulla trequarti spazio a Ndoye, Ferguson e Saelemaekers alle spalle di Zirkzee unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Il merito è degli ospiti, che entrano in campo con grandissima qualità ed aggressività, mentre i padroni di casa sembrano un po’ troppo disordinati in fase difensiva.

Dopo un tentativo di Ferguson, al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Zirkzee, che trova il gol del vantaggio ribadendo in porta con un tap-in vincente dopo la respinta di Costil alla conclusione di Posch.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che vanno in completa balia degli avversari abbassandosi troppo, così gli ospiti ne approfittano spingendo sull’acceleratore e rendendosi ancora pericolosi con Moro.

Al 20′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio, ancora Zirkzee, bravo ad approfittare il clamoroso errore di Lovato in fase di impostazione.

Viene ammonito Coulibaly, si fa male Lovato, sostituito da Tchaouna, subito giallo per lui, così come per Mazzocchi, Zirkzee e il pericoloso Dia.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Daniliuc, subito ammonito, per Mazzocchi, e sembra cambiare qualcosa, visto che i padroni di casa sono molto più in campo.

Infatti, subito Skorupski si fa trovare pronto su Ikwuemesi, mentre viene ammonito Gyomber prima dell’entrata in campo di Simy e Maggiore proprio per Ikwuemesi e Legowski.

Quando gli ospiti ripartono, possono sempre fare male, come dimostra il palo di Ferguson e il tentativo di Moro, prima del gol dei padroni di casa, che accorciano al 76′ minuto con Simy su assist di Candreva.

Spazio a Van Hooijdonk, Urbanski, Kastanos e Aebischer al posto di Zirkzee, Ndoye, Candreva e Moro, vengono ammoniti proprio Kastanos e Urbanski, oltre a Skorupski, nel finale.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Bologna 1-2:

Tabellino di Salernitana-Bologna 1-2

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Lovato (34′ Tchaouna), Gyomber, Pirola: Mazzocchi (1′ st Daniliuc), Legowski (19′ st Maggiore), Coulibaly, Bradaric; Candreva (36′ st Kastanos), Dia; Ikwuemesi (19′ st Simy). A disp.: Fiorillo, Salvati, Bronn, Fazio, Sambia, Bohinen, Martegani, Botheim, Cabral. All.: Inzaghi



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro (36′ st Aebischer); Ndoye (31′ st Urbanski), Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee (31′ st Van Hooijdonk). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Lykogiannis, Lucumì, Fabbian. All.: Thiago Motta



Arbitro: Sozza

Marcatori: 9′ e 20′ Zirkzee (B), 30′ st Simy (S)

Ammoniti: Coulibaly (S), Tchaouna (S), Mazzocchi (S), Dia (S), Zirkzee (B), Gyomber (S), Urbanski (B), Kastanos (S), Skorupski (B)

Espulsi: Fazio (S) dalla panchina per proteste

Note: –