Video Gol Highlights Roma Young Boys 3-1 e Sintesi 03-12-2020

Video Gol e Highlights di Roma Young Boys 3-1: la Roma di Fonseca batte gli scizzeri dello Young Boys 3 a 1 e ottiene la 4 vittoria in 5 partite nel Gruppo A di Europa League.

La Roma continua la serie positiva in Europa League e vince in casa contro lo Young Boys per 3 a 1 in rimonta grazie ai gol di Borja Mayoral, Calafiori ed Edin Dzeko.

La Roma grazie a questa vittoria sale a quota 13 punti con 4 vittorie ed 1 pareggio in 5 partite nel Gruppo A di Europa League dove è dominatrice incontrastata.

I giallorossi dopo aver subito un sonoro 4 a 0 al San Paolo contro il Napoli domenica scorsa in campionato ritrovano subito risultato e fiducia nella partita di Europa League.

Sintesi di Roma Young Boys 3-1:

Fonseca schiera una Roma quasi tutta spagnola con ben 5 calciatori baschi in campo dal primo minuto.

Pau Lopez tra i pali, Villar a centrocampo con Perez e Pedro alle spalle di Borja Mayoral.

Lo Young Boys passa in vantaggio con Nsame al 34′ minuto del primo tempo dopo che la Roma ha sprecato diverse occasioni da gol nella prima mezzora di partita.

Per i giallorossi è il secondo gol subito in Europa League ed il primo era stato proprio di Nsame nel match di andata in Svizzera.

Allo scadere del primo tempo c’è il pareggio della Roma con Borja Mayoral che di testa batte il portiere svizzero.

Fonseca manda in campo in avvio di ripresa Spinazzola e Mkhitaryan per cercare di spingere alla ricerca della vittoria.

Il gol del vantaggio della Roma è siglato dal giovane Calafiori con uno splendido sinistro all’incrocio dei pali.

Nel finale di partita c’è il gol di Edin Dzeko in girata che fissa il risultato sul 3 a 1.

Video Gol Highlights di Roma Young Boys 3-1:

Tabellino di Roma Young Boys 3-1:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez (1′ st Spinazzola), Cristante (20′ st Fazio), Juan Jesus; Bruno Peres, Villar (15′ st Pellegrini), Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro (1′ st Mkhitaryan); Borja Mayoral (15′ st Dzeko). A disposizione: Mirante, Berti, Karsdorp, Kumbulla, Bove, Milanese, Ciervo. All.: Fonseca.

YOUNG BOYS (5-3-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort, Garcia (23′ st Elia); Aebischer (22′ st Gaudino), Rieder (13′ st Sierro), Ngamaleu (31′ st Mambimbi); Fassnacht, Nsame. A disposizione: Faivre, Neuenschwander, Sulejamani, Burgy, Siebatcheu, Maier, Maceiras. All.: Seoane.

ARBITRO: Jovic (Croazia).

MARCATORI: 34′ pt Nsame (Y), 44′ pt Borja Mayoral (R), 14′ st Calafiori (R), 36′ st Dzeko (R)

NOTE: Espulso al 37′ st Camara (Y) per gioco falloso. Ammoniti: Calafiori (R); Elia (Y). Recupero: 2′ pt, 3′ st.

