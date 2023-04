Video Gol Highlights Roma – Udinese 3-0 e Sintesi 16-04-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Udinese , 30° Giornata Serie A: Bove, Pellegrini e Abraham regalano una preziosa vittoria ai giallorossi.

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Roma di Mourinho che dopo aver battuto Sampdoria e Torino supera anche l’Udinese all’Olimpico 3 a 0.

Grazie a questa vittoria la Roma consolida il 3° posto a quota 56 punti portandosi a + 3 sul Milan che è quarto.

Ad aprire le marcature è stato Bove al 34° del primo tempo che è più veloce di tutti a mettere in rete un pallone che era stato calciato sul palo da Cristante su calcio di rigore.

In apertura di ripresa c’è il raddoppio di Lorenzo Pellegrini su ottimo assist di Belotti e nel finale nel recupero Abraham fissa il risultato sul 3 a 0.

Sintesi di Roma – Udinese 3-0:

Mourinho opta per un largo turn over e manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Llorente. I due di centrocampo sono Cristante e Bove con Celik a destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Pellegrini e Wijnaldum.

Sottil manda in campo la sua Udinese con il 3-5-1-1 con Silvestri in porta e linea difensiva formata da Becao, Bijol e Perez. A centrocampo c’è Walace in cabina di regia affiancato da Damardzic e Lovric. Sulla fascia destra c’è Ehizibue e a sinistra Udogie. In attacco la coppia formata da Pereyra e Success.

Al 9° prova Samardzic dalla distanza ma il tiro termina alto sopra la traversa.

Al 12° la Roma sfiora il gol del vantaggio! Su azione di calcio d’angolo c’è il cross di Celik e colpo di testa di Cristante che termina di poco alto sulla traversa.

Al 20° calcio di punizione per l’Udinese dai 20 metri, calcia Samarsdzic ma il tiro e centrale e blocca Rui Patricio.

Al 22° la Roma sfiora ancora il gol! Mancini prova il tiro a colpo sicuro nell’area piccola ma Silvestri fa il miracolo e respinge!

Al 33° su calcio d’angolo di Pellegrini colpisce di testa Belotti e Pereyra respinge con la mano il pallone.

C’è il calcio di rigore per la Roma, sul dischetto va Cristante che colpisce in pieno il palo alla sinistra di Silvestri! Sulla respinte Bove è più veloce di tutti e mette in rete per il vantaggio della Roma!

In apertura di ripresa al 55° c’è subito il raddoppio della Roma. Cristante serve in profondità Belotti che si accentra verso l’area e serve Lorenzo Pellegrini in diagonale che da solo davanti a Silvestri in uscita lo supera con un tocco morbido di destro.

Al 67° c’è un calcio di rigore per l’Udinese per fallo di mano di Mancini in area che mura un tiro di Lovric, il difensore giallorosso viene anche ammonito.

Sul dischetto va Pereyra che calcia di destro ma Rui Patricio si distende sulla sua destra e prima respinge e poi blocca!

Nel finale a 15 minuti dalla fine c’è un valzer di sostituzioni da entrambe le parti.

Nella Roma escono Celik, El Shaarawy e Belotti e al loro posto entrano Zalewski, Spinazzola e Abraham.

Nell’Udinese fuori Ehizibue, Success, Samardzic e Lovric ed entrano Ebosele, Nestorovski, Thauvin e Pafundi.

Al 90° esce Pellegrini e al suo posto entra Tahirovic, nell’Udinese entra Masina al posto di Udogie.

In pieno recupero c’è il terzo gol della Roma. Ottimo traversone dalla sinistra di Spinazzola per Tammy Abraham che di testa anticipa i difensori dell’Udinese e mette il pallone sotto all’incrocio dei pali!

Highlights e Video Gol di Roma – Udinese 3-0:

Tabellino di Roma – Udinese 3-0:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, El Shaarawy; Wijnaldum (15′ st Matic), Pellegrini; Belotti. A disp.: Svilar, Boer, Ibanez, Matic, Abraham, Solbakken, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Darboe, Zalewski, Volpato, Tahirovic, Majchrzak. All. Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (26′ st Ebosele), Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success. A disp.: Padelli, Piana, Festy, Masina, Zeegelaar, Thauvin, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil

Reti: 36′ pt Bove, 10′ st Pellegrini

Ammonizioni: Pereyra, Success, Ehizibue, Mancini