Video Gol Highlights Roma Udinese 3-0 e Sintesi 14-02-2021

Video Gol e Highlights di Roma Udinese 3-0: la Roma batte all’Olimpico l’Udinese per 2 a 0 grazie ad una doppietta di Veretout e gol di Pedro al 91° e si riprende il 3° posto in classifica dietro a Milan e Inter.

Dopo la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus per 2 a 0 a Torino la Roma di Fonseca ritrova la vittoria ed effettua il controsorpasso sulla Juventus (sconfitta ieri a Napoli) riprendendosi il 3° posto in classifica e sale a quota 43 punti a -6 dal Milan capolista e -4 dall’Inter.

L’Udinese dopo 4 risultati utili consecutivi vengono fermati dalla Roma. La squadra di Gotti aveva pareggiato contro Atalanta e Inter e vinto contro Spezia ed Hellas Verona. L’Udinese resta ferma al 12° posto in classifica a quota 24 punti.

Sintesi di Roma Udinese 3-0:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Mayoral punta centrale supportato da Mkhitaryan e Pellegrini. Edin Dzeko parte ancora una volta dalla panchina. A centrocampo ci sono Villar e Veretout con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In difesa davanti a Pau Lopez ci sono Mancini, Cristante e Ibanez.

Gotti manda in campo la sua Udinese con il 3-5-1-1 con Deulofeu punta centrale supportato da Llorente.

La Roma parte subito bene e già dai primi minuti si rende pericolosa conquistando due calci d’angolo nei primi 3 minuti.

Al 5° la Roma passa in vantaggio con Mancini che effettua un bel cross dalla destra sul quale si inserisce bene Veretout che di testa batte Musso per l’1 a 0.

Dopo un minuto l’Udinese effettua il primo tiro in porta con Deulofeu ma il pallone termina di poco a lato.

Al 12° Veretout sfiora il raddoppio su azione di contropiede ma Musso è bravissimo ad opporsi al tiro del francese!

Al 24° l’arbitro fiscia un calcio di rigore per la Roma per un fallo in uscita del portiere Musso su Mkhytarian.

C’è il controllo con il VAR e l’arbitro Giacomelli conferma il calcio di rigore.

Sul dischetto va Veretout che segna il gol del raddoppio spiazzando Musso.

Per il francese è la seconda doppietta in maglia giallorossa dopo quella segnata contro la Juventus nel 2 a 2 del match della 2° giornata di campionato.

Al 30° la Roma segna il 3° gol con Pellegrini ma il VAR questa volta annulla il gol per un pestone di Mkhitaryan ai danni di LArsen.

Nella ripresa le due squadre riprendono con le formazioni del primo tempo.

Al 50° c’è un ottima occasione da gol per l’Udinese con Deulofeu che si presenta da solo davanti a Pau Lopez ma il suo tiro è debole e centrale e viene bloccato dal portiere giallorosso.

Al 52° errore di Veretout a centrocampo che permette all’Udinese di partire in contropiede con Wallace ma Cristante è provvidenziale nel recupero.

Al 62° Gotti effettua una doppia sostituzione mandando in campo Okaka e Molina al posto di Llorente e Larsen.

Intanto Fonseca manda a scaldarsi Edin Dzeko.

Al 65° la Roma sfiora il 3° gol su cross di Spinazzola dalla sinistra Pellegrini ci prova di testa in tuffo ma il pallone termina di poco fuori.

Al 68° entra Dzeko al posto di Mayoral.

Al 70° brutto errore di Cristante davanti la sua area che perde palla e Deulofeu si presenta da solo davanti a Pau Lopez che è bravissio in uscita a togliere il pallone all’attaccante dei friulani.

Al 74′ altre due sostituzioni per Gotti con Makeno e Arslan che entrano al posto di Ouwejan e Zeegelaar.

Al 78° Fonseca manda in campo Pedro al posto di Veretout sin qui uomo partita.

All’ 80′ Pau Lopez sbaglia il tempo in uscita ma Deulofeu non ne approfitta e Mancini riesce a sventare il pericolo. Successivamente viene segnalato il fuorigioco di Deulofeu.

Nel finale di partita Fonseca manda in campo Diawara e Bruno Peres per Spinazzola e Pellegrini.

Al 91° arriva il 3° gol della Roma con Pedro. Mkhitaryan mette il pallone al centro area con Dzeko che fa da sponda per Pedro che in corsa di collo destro mette il pallone all’incrocio dei pali beffando Musso.

Video Gol Highlights di Roma Udinese 3-0:

Tabellino di Roma Udinese 3-0:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout (78′ Pedro), Villar, Spinazzola (87′ Bruno Peres), Pellegrini (87′ Diawara), Mkhitaryan, Borja Mayoral (69′ Dzeko). A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Pastore, Carles Perez, El Shaarawy.

All.: Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-1-1): Musso, Bonifazi, Nuytinck, Samir, Stryger (63′ Molina), De Paul, Walace (85′ Nestorovski), Arslan (74′ Makengo), Zeegelaar (74′ Ouwejan), Llorente (63′ Okaka); Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, De Maio, Becao, Micin, Braaf. All.: Gotti.

MARCATORI: Veretout 5′ e 25′ , 91′ Pedro

ARBITRO: Giacomelli (Trieste)

AMMONITI: Pellegrini (Roma)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS