Video Gol Highlights Roma-Torino 0-2: decide doppietta Belotti

Risultato Roma-Torino 0-2, 18° Giornata Serie A: la sblocca Belotti dopo aver colpito un palo, poi prenderà anche una traversa

Il Torino vince in trasferta battendo la Roma allo Stadio Olimpico di Roma nell’ultimo anticipo pre epifanico della 18° giornata di Serie A.

Vittoria fondamentale per i granata, che rialzano la testa dopo due partite senza vittorie frenando i capitolini, che arrivavano da sei risultati utili consecutivi.

La sintesi di Roma-Torino 0-2, 18° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa provano a fare possesso palla, ma gli ospiti chiudono tutti gli spazi, si difendono con ordine e combattono su ogni palla aggredendo gli avversari.

E’ subito super Sirigu, che alza la saracinesca su Zaniolo prima, Florenzi, Kolarov e Pellegrini poi. Gli ospiti rispondono con Belotti, che colpisce il palo, e De Silvestri, grande risposta di Pau Lopez. Ci prova anche Lukic, ma senza precisione.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembra concludersi con un nulla di fatto, nel finale gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Belotti con un sinistro imparabile per il portiere al 47′ minuto.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano in tutti i modi a reagire, iniziando un vero e proprio assedio alla difesa degli ospiti, che continuano a difendersi, senza lesinare però a ripartire in contropiede.

E, infatti, al di là della mole di gioco subita, gli ospiti sfiorano il raddoppio ancora con Belotti, questa volta fermato dalla traversa. Con il passare dei minuti però l’assedio dei padroni di casa produce le grandissime parate di Sirigu, che risulta decisivo su Perotti e Pellegrini.

Nel finale arriva anche il raddoppio degli ospiti, sempre Belotti, che al 86′ minuto realizza il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Smalling, di fatto chiudendo la partita.

Video Gol Highlights di Roma-Torino 0-2, 18° Giornata Serie A

PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLA PARTITA CLICCARE SUL LINK

Il tabellino di Roma-Torino 0-2, 18° Giornata Serie A

ROMA-TORINO 0-2

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout (18′ st Mkhitaryan); Zaniolo (41′ st Under), Pellegrini, Perotti (28′ st Kalinic); Dzeko. A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Cetin, Spinazzola, Antonucci. ​​All.: Fonseca

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina (44′ st Laxalt); Verdi (24′ st Meite), Berenguer; Belotti. A disp.: Ujkani, Rosati, Zaza, Bonifazi, Adopo, Buongiorno. All.: Mazzarri

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 47′ e 41′ st Belotti (T)

Ammoniti: Izzo (T), Verdi (T), Diawara (R), Veretout (R), Kolarov (R), Mancini (R), Florenzi (R)

Espulsi:

Note: Ammonito l’allenatore della Roma Fonseca per proteste

