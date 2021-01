Video Gol Highlights Roma Spezia 4-3 e Sintesi 23-01-2021

Video Gol e Highlights di Roma Spezia 4-3: Lorenzo Pellegrini regala la vittoria ai giallorossi al 92′ e salva la panchina di Fonseca

La Roma torna alla vittoria dopo le due sconfitte nel derby contro la Lazio di Inzaghi e mercoledì in Coppa Italia proprio contro lo Spezia.

Dopo la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia per 4 a 2 subita all’Olimpico contro lo Spezia, la Roma riesce a riscattarsi con una vittoria roccambolesca ottenuta in pieno recupero quando tutto ormai sembrava perso.

I giallorossi sono passati in vantaggio al 17° con Borja Mayoral ma poi sono stati raggiunti sul pareggio da Piccoli al 23°.

In apertura di secondo tempo ancora Borja Mayoral porta avanti al Roma e poi al 55° Karsdorp fissa il risultato sul 3 a 1. Al 59° Farias accorcia il risultato sul 2 a 3 a poi al 91° Verde pareggia i conti.

Al 93° in pieno recupero arriva all’ultima azione il gol vittoria di Lorenzo Pellegrini.

Con questa vittoria la Roma chiude il girone di andata al 3° posto a 37 punti con 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Lo Spezia invece resta fermo al 15° posto a quota 18 punti.

Sintesi di Roma Spezia 4-3:

Fonseca dopo l’ammuntinamento nell’allenamento di giovedì esclude dai convocati Dzeko, Mkhitaryan e Pedro.

In attacco Fonseca si affida a Borja Mayoral supportato da Lorenzo Pellegrini e Carles Perez.

A centrocampo ci sono Villar e Veretout con Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra.

La Roma passa in vantaggio al 17°: Pellegrini serve al centro Borja Mayoral che di destro batte il portiere Provedel.

Passano 7 minuti e lo Spezia pareggia per un pasticcio difensivo della Roma: Kumbulla colpisce male di testa e Farias ne approfitta e prova a servire Piccoli, Pau Lopez riesce a smanacciare ma il pallone finisce sui piedi di Piccoli che mette in rete per l’1 a 1.

Al 30° mister Italiano deve sostituire Piccoli per problemi muscolari e al suo posto entra Galabinov.

In apertura di secondo tempo la Roma torna in vantaggio grazie alla doppietta di Borja Mayoral.

Triangolo tra Veretout e Borja Mayoral concluso dallo spagnolo che batte Provedel dopo aver saltato un difensore dello Spezia.

Al 54° la Roma mette a segno il gol del 3 a 1 con Spinazzola va sul fondo sulla sinistra e mette al centro per Karsdorp che di prima intenzione mette in rete.

Al 58° lo Spezia accorcia le distanze con Farias che manda a vuoto Kumbulla e batte Pau Lopez.

Nel finale succede di tutto.

Al 90° lo Spezia trova il pareggio grazie ad un altro svarione difensivo della Roma: Farias allunga di testa in area, Smalling liscia e Verde ne approfitta e batte Pau Lopez.

L’arbitro concede 3 minuti di recupero e proprio al 93° arriva il gol decisivo di Lorenzo Pellegrini!

Bruno Perez salta Marchizza e serve Pellegrini che calcia in porta e batteil portiere dello Spezia.

Gol decisivo del capitano romanista che esulta e va ad abbracciare tutti i compagni!

Tabellino di Roma Spezia 4-3:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (81′ Peres), Villar (67′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Perez (88′ Diawara), Pellegrini, Mayoral. A disposizione: Darboe, Farelli, Feratovic, Fuzato, Podgoreanu, Providence, Santon, Tall. Allenatore: Fonseca.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Dell’Orco (58′ Bastoni), Terzi, Chabot (81′ Erlic), Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore (58′ Acampora); Gyasi (81′ Verde), Piccoli (31′ Galabinov), Farias. A disposizione: Agudelo, Bastoni, Deiola, Ismajli, Krapikas, Pobega, Ramos, Ricci. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

MARCATORI: 17′ Borja Mayoral (R), 23′ Piccoli (S), 52′ Mayoral (R), 55′ Karsdorp (R), 59′ e 91′ Verde (S), 93′ Pellegrini (R).

NOTE: Ammoniti: Peres, Mayoral (R); Chabot (S).

