Video Gol Highlights Roma – Slavia Praga 2-0 e Sintesi 26-10-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Slavia Praga 2-0, 3° Giornata Europa League: la Roma di Mourinho ottiene la 3° vittoria in Europa League e si prende il primo posto nel Girone F battendo i cechi dello Slavia grazie ai gol di Bove e Lukaku

La Roma chiude la partita nel primo quarto d’ora

Il gol del vantaggio arriva già al primo minuto con Bove servito da El Shaarawy.

Al quarto d’ora arriva il raddoppio ancora su assist di El Shaarawy questa volte è Lukaku a mettere in rete.

La Roma grazie a questa vittoria sale al 1° posto in solitario nel Girone F di Europa League con 9 punti in 3 partite davanti allo Slavia Praga che resta fermo a 6 punti.

La prossima giornata il 9 novembre a Praga andrà in scena il match di ritorno dove i cechi cercheranno di vendicare la sconfitta di questa sera.

Sintesi di Roma – Slavia Praga 2-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Cristante in cabina di regia affiancato da Aouar e Bove. Sulla fascia destra c’è Celik e a sinistra Zalewski. La coppia d’attacco è formata da Lukaku e El Shaarawy.

Al 2° minuto El Shaarawy ruba palla ad un difensore dello Slavia e serve Bove che con un tiro a giro dal limite dell’area batte il portiere Mandous ed è subito 1 a 0 Roma!

Al quarto d’ora arriva il raddoppio della Roma!

Ancora El Shaarawy ruba un pallone a centrocampo e serve in profondità Lukaku che di sinistro batte il portiere dello Slavia per il 2 a 0!

Al 23° viene ammonito Bove.

Al 27° ammonito il portiere Masopust per fallo su Lukaku.

Al 33° c’è il primo tiro degli ospiti con Dorley ma Svilar para senza problemi.

Al 39° Van buren salta Llorente e prova il tiro dal limite a incrociare ma Svilar è ancora bravo a parare.

Al 60° ancora un errore in disimpegno dello Slavia permette a Lukaku di provare la conclusione dal limite dell’area ma il pallone termina a lato sfiorando il palo.

Al 62° El Shaarawy prova il tiro a giro da fuori area ma il pallone colpisce la traversa!

Al 63° un errore di Ndicka permette a Schranz di andare a tu per tu con Svilar ma l’attaccante dello Slavia calcia sopra la traversa!

Tabellino di Roma – Slavia Praga 2-0:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Çelik, Bove (dal 1′ st Paredes), Cristante, Aouar (dal 43′ st Cherubini), Zalewski; El Shaarawy, Lukaku (dal 38′ st Pagano). A disp.: Boer, Karsdorp, Belotti, Paredes, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D’Alessio. All. Mourinho

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Holes, Ogbu, Vicek; Doudera, Dorley, Zafeiris (dal 37′ st Jurecka), Dumitrescu (dal 20′ st Provod); Masopust (dal 1′ st Jurasek), Schranz (dal 20′ st Wallem); Van Buren (dal 26′ st Chytil). A disp.: Sirotnik, Wallem, Tijani, Chytil, Jurecka, Provod, Boril, Ogunbayi, Hromada, Tomic, Jurasek. All. Trpišovský

Reti: Bove 2′ pt, Lukaku 17′ pt

Ammonizioni: Bove, Masopust, Ndicka