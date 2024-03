Video Gol Highlights Roma – Sassuolo 1-0 e Sintesi 17-03-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Sassuolo 1-0, 29° Giornata di Serie A: i giallorossi tornano alla vittoria in Campionato grazie al gol di Pellegrini in apertura di ripresa

Vittoria importante per la Roma di Daniele De Rossi che ritorna alla vittoria in Campionato, dopo il 2 a 2 contro la Fiorentina di domenica scorsa, e si porta a -3 dal quarto posto occupato dal Bologna.

Il primo tempo si chiude a reti bianche con poche occasioni ma in apertura di ripresa la Roma trova subito il gol decisivo con il capitano Lorenzo Pellegrini servito da Paredes.

La Roma grazie a questa vittoria sale a 51 punti e si porta a -3 dal Bologna che occupa il quarto posto con 54 punti.

Il Sassuolo dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Frosinone rimedia un altra sconfitta, la 6° nelle ultime 8 Giornate di Campionato dove ha raccolto solo 4 punti.

Il Sassuolo resta fermo al penultimo posto con 23 punti.

Sintesi di Roma – Sassuolo 1-0:

De Rossi manda in campo la sua Roma con il 4-3-3 con Svilar in porta e davanti a lui Mancini e Llorente centrali, a destra c’è Karsdorp e Spinazzola sulla sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco il tridente formato da Aouar, El Shaarawy e Lukaku.

Ballardini manda in campo il suo Sassuolo con il 4-2-3-1 co Consigli in porta e davanti a lui Erlic e Ferrari centrali con Pedersen a destra e Viti a sinistra. I due di centrocampo sono Racic e Obiang. Sulla tre-quarti ci sono Matheus Henrique, Defrel e Pinamonti con Laurientè terminale offensivo.

Al 5° subito occasione per la Roma con Spinazzol che serve Lukaku in area che schiaccia di testa ma il pallone termina fuori.

Al 24° occasione in contropiede per il Sassuolo con Laurientè lanciato in profondità che viene fermato in extremis da Mancini.

La Roma in questa fase fatica a trovare gli spazi giusti per creare occasioni pericolose, il Sassuolo è ben messo in campo e difende bene.

Al 37° Spinazzola è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto entra Angelino.

Al 45° Ferrari spazza in angolo un pallone che poteva diventare molto pericoloso in area dopo una sponda aerea di Llorente.

Nel minuto di recupero del primo tempo ancora Lukaku pericoloso di testa. Cross di Pellegrini dalla destra con l’attaccante belga che colpisce di testa ma il pallone termina di poco fuori!

Al 50° la Roma sblocca la partita co il capitano Lorenzo Pellegrini.

Il numero 7 giallorosso converge e dai 25 metri di destro con il collo interno la piazza all’angolino dove Consigli non può arrivare!

Al 56° calcio d’angolo battuto da Pellegrini con Llorente che arriva a saltare di testa ma non trova lo specchio della porta!

Al 59° viene ammonito Pellegrini per un fallo su Defrel, il capitano giallorosso era già diffidato e salterà il match contro il Lecce.

Al 69° De Rossi effettua 2 sostituzioni: entrano Baldanzi e Celik al posto di Karsdorp e Aouar.

Al 72° doppio cambio anche per il Sassuolo: entrano Volpato e Boloca per Obiang e Defrel.

Al 74° la Roma sfuora il gol del raddoppio. Il belga a pochi passi da Consigli calcia di sinistro ma il suo tiro viene deviato da Erlic.

All’80° il Sassuolo sfiora il pareggio!

Cross di Bajrami e Llorente anticipa tutti e colpisce il palo alla sinistra di Svilar, sulla ribattuta poi Viti calcia alto a porta spalancata!

Highlights e Video Gol di Roma – Sassuolo 1-0:

Tabellino di Roma – Sassuolo 1-0:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (69′ Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola (37′ Angelino); Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar (69′ Baldanzi), El Shaarawy (86′ Huijsen); Lukaku (86′ Azmoun).

A disp.: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Abraham, Bove, Zalewski, Pisilli, Joao Costa.

All.: De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti (86′ Tressoldi); Racic (79′ Bajrami), Obiang (72′ Boloca), Matheus Henrique; Defrel (72′ Volpato), Pinamonti (79′ Mulattieri), Laurienté.

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Ceide, Kumbulla, Lipani.

All.: Ballardini.

Marcatore: 50′ Pellegrini.

Ammoniti: Pellegrini (R), Azmoun (R), Erlic (S).

Arbitro: Manganiello

