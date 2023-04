Video Gol Highlights Roma- Sampdoria 3-0 e Sintesi 02-04-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Sampdoria 3-0: i giallorossi ritrovano la vittoria all’Olimpico dopo 2 sconfitte consecutive in campionato grazie ai gol di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy.

La Roma di Mourinho ritrova la vittoria al rientro dopo la pausa per le nazionali, i giallorossi tornano a muovere la classifica dopo 2 sconfitte consecutive e agganciano l’Inter al 3° posto a quota 50 punti.

I giallorossi dopo le sconfitte contro il Sassuolo per 3 a 4 e nel derby contro la Lazio ritrovano una vittoria che ridà morale alla squadra e li rilancia per la lotta al 4° posto che vale la qualificazione in Champions League.

Il prossimo week end la Roma affronterà il Torino fuori casa sabato alle 18:30.

Sempre più disperata la situazione della Sampdoria che è sempre più vicina alla retrocessione. I blucerchiati restano fermi a quota 15 punti al penultimo posto a -10 dalla quartultima che è lo Spezia.

Sintesi di Roma – Sampdoria 3-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 4 Smalling e LLorente centrali con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. I due di centrocampo sono Wijnaldum e Matic. Sulla tre quarti ci sono Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Abraham punta centrale.

Stankovic manda in campo la sua Sampdoria con il 3-4-2-1 con Ravaglia in porta e linea difensiva a 3 formata da Zanoli, Murillo e Amione. A centrocampo ci sono Rincon e Winks al centro con Leris a destra e Augello a sinistra. In attacco Gabbiadini punta centrale supportato da Cuisance e Djuricic.

Tabellino di Roma – Sampdoria 3-0:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski (dal 41′ st Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini (dal 35′ st Solbakken), El Shaarawy; Abraham (dal 13′ st Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Solbakken, Celik, Camara, Bove, Keramitsis, Volpato, Tahirovic. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli (dal 45′ st Jesé), Murillo, Amione; Leris, Rincon (dal 22′ st Paoletti), Winks (dal 45′ st Malagrida), Augello; Cuisance (dal 10′ st Murru), Djuricic; Gabbiadini (dal 22′ st Lammers). A disposizione: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Lammers, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Rodriguez. Allenatore: Stankovic.

Reti: al 12′ st Wijnaldum, al 43′ st Dybala, al 49′ st El Shaarawy

Ammonizioni: Abraham, Murillo, Spinazzola, Zanoli, Smalling, Paoletti, Winks

Espulso al 7′ st Murillo (doppia ammonizione)