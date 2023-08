Video Gol Highlights Roma – Salernitana 2-2 e Sintesi 20-08-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Salernitana 2-2, 1° Giornata Serie A: finisce in parità all’Olimpico con la doppietta di Belotti per la Roma e di Candreva per la Salernitana

Prende il via il Campionato di Serie A 2023-24 e la Roma di Mourinho non va oltre il pareggio contro la Salernitana di Paulo Sousa all’Olimpico.

Giallorossi in vantaggio con Belotti al quarto d’ora del primo tempo e raggiunti sul pareggio nel finale della prima frazione da Antonio Candreva.

In apertura di ripresa Candreva porta in vantaggio la Salernitana e la Roma soffre molto ma nel finale raggiunge il pareggio con Belotti che segna di testa su azione di calcio d’angolo.

Sintesi di Roma – Salernitana 2-2:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Smalling, Mancini e Llorente. A centrocampo ci sono Cristante in cabina di regia affiancato da Bove e Aouar. Sulla fascia destra c’è Kristensen e Spinazzola a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Belotti ed El Shaarawy.

Paulo Sousa schiera la sua Salernitana con il 3-4-2-1 con Ochoa in porta e linea difensiva a 3 formata da Lovato, Gyomber e Fazio. A centrocampo ci sono Maggiore e Coulibaly al centro con Mazzocchi a destra e Bradaric a sinistra. In attacco Botheim punta centrale supportato da Candreva e Kastanos.

In apertura di partita c’è subito un bel lancio di Cristante per Belotti che in spaccata calcia e mette in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo aver consultato il VAR.

Al 17° la Roma passa in vantaggio con Andrea Belotti. Ancora una volta il Gallo viene servito in profondità e dopo aver superato in dribbling Gyomber batte Ochoa per l’1 a 0 Roma!

Al 20° ci prova Gianluca Mancini con un tiro dalla distanza ma il pallone termina alto.

Al 22° la Salernitana rischia di farsi un autogol. Cross di Aouar su calcio di punizione e poi Gyomber svirgola e per poco non batte Ochoa sul secondo palo!

Al 31° Bove prova la conclusione dalla distanza ma il pallone finisce alto.

Al 33° ancora un occasione per la Roma! Su calcio d’angolo colpisce di testa Smalling ma Ochoa respinge di ginocchio, sulla respinta del portiere Mancini da due passi non trova il colpo vincente!

Al 36° arriva il pareggio della Salernitana. Ottimo inserimento di Candreva che salta Smalling e batte Rui Patricio con un tiro che termina sotto la traversa!

In apertura di ripresa ancora una volta Antonio Candreva fulmina Rui Patricio e porta in vantaggio la Salernitana!

L’ex Laziale servito da Bradaric si libera sulla destra e con un tiro a giro di sinistro dalla tre quarti batte Rui Patricio.

Al 54° El Shaarawy su calcio di punizione dal limite dell’area prova il tiro a giro ma il pallone termina sopra la traversa.

Al 65° inizia il valzer delle sostituzione per la Roma che prova a cambiare marcia con forze fresche.

Entrano Karsdorp, Zalewski, Renato Sanchez e Paredes al posto di Smalling, Spinazzola, Kristensen e Bove.

Al 77° la Roma sfiora il pareggio con El Shaarawy che viene servito in profondità da Renato Sanches, si gira in area e prova il destro che colpisce l’incrocio dei pali.

All’82° arriva il pareggio della Roma con Andrea Belotti che segna la sua prima doppietta personale con la maglia giallorossa.

Calcio d’angolo battuto da Paredes e colpo di testa vincente di Belotti.

Highlights e Video Gol di Roma – Salernitana 2-2:

Tabellino di Roma – Salernitana 2-2:

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio, 23 Mancini (C), 6 Smalling (62′ Paredes), 14 Llorente; 43 Kristensen (62′ Karsdorp), 22 Aouar (92′ Pagano), 4 Cristante, 52 Bove (62′ Renato Sanches), 37 Spinazzola (62′ Zalewski); 92 El Shaarawy, 9 Belotti.

A disp. 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 5 Ndicka, 19 Celik, 16 Paredes, 20 Renato Sanches, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 18 Solbakken, 62 Alessio.

All. José Mourinho

SALERNITANA (3-4-2-1): 13 Ochoa; 66 Lovato, 23 Gyomber, 17 Fazio (C); 30 Mazzocchi (66′ Dia), 18 L. Coulibaly, 25 Maggiore (78′ Legowski), 3 Bradaric; 20 Kastanos (78′ Sambia), 87 Candreva; 11 Botheim.

A disp. 1 Fiorillo, 56 Costil, 6 Sambia, 40 Elia, 35 Motoc, 36 Sfait, 39 Iervolino, 78 M. Coulibaly, 99 Legowski, 10 Dia.

All. Paulo Sousa

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)

Marcatori: 17′ e 82′ Belotti (R), 36′ Candreva e 49′ Candreva (S)

Ammoniti: 41′ Gyomber (S), 66′ Maggiore (S), 69′ Kastanos (S), 85′ Fazio (S)

NOTE: Al 9′ annullato un gol a Belotti