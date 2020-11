Video Gol Highlights Roma Parma 3-0 e Sintesi 22-11-2020

Video Gol e Highlights di Roma – Parma 3-0: la Roma di Fonseca batte la il Parma di Liverani grazie ai gol di Borja Mayoral e doppietta di Mkhitaryan tutti nel primo tempo

La Roma continua la sua serie positiva e ottiene il 7° risultato utile consecutivo e sale al 1° posto provvisorio in classifica a quota 17 punti in attesa del big match dell’8 Giornata di Serie A di questa sera che vedrà di fronte Napoli e Milan al San Paolo.

Nonostante l’assenza di Dzeko, fuori per positività al Covid, Borja Mayoral suo sostituto va ancora a segno e soprattutto Mkhitaryan si conferma il miglior bomber stagionale della Roma mettendo a segno una doppietta oggi e sale a 5 gol in classifica marcatori.

Video Gol Roma Parma

La Roma continua da dove aveva lasciato e dopo le 3 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League ottenute in 7 giorni prima della sosta batte anche il Parma all’Olimpico.

I giallorossi in questo campionato sono ancora imbattuti sul campo (sconfitti solo a tavolino alla 1° giornata contro l’Hellas Verona) e hanno ottenuto sin qui 5 vittorie e 2 pareggi.

Il 3-0 di oggi al Parma è il giusto premio per una Roma che sta crescendo in maniera esponenziale e ora fa paura alle altre pretendenti allo Scudetto.

Nella ripresa non cambia l’andazzo della gara con la Roma che nel primo quarto d’ora sfiora 3 volte il poker prima con una doppia occasione di Pedro e poi Veretout.

Anche Mkhitaryan sfiora la sua tripletta personale mentre il Parma impegna per la prima volta Mirante al 66′ con un tiro del nuovo entrato Karamoh.

Fonseca gestisce le energie dei suoi utilizzando tutte e 5 le sostituzioni nel finale di gara.

La Roma all’80’ sfiora il quarto gol con una traversa di Spinazzola che avrebbe meritato il gol per la grande prestazione offerta.

Sintesi di Roma Parma 3-0:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Borja Mayoral terminale offensivo supportado da Pedro e Mkhitaryan. I due di centrocampo sono Villar e Veretout.

Grande prova dei due giocatori schierati sulle corsie esterne con Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra che sono stati una spina nel fianco del Parma.

Non ha pagato la strategia attendista di Liverani con la Roma che è riuscita lo stesso ad essere incisiva.

La Roma passa in vantaggio al 28′ del primo tempo con Borja Mayoral che viene servito in profondità da Spinazzola e sul filo del fuorigioco beffa la linea difensiva del Parma e di sinistro infila Sepe.

Passano 4 minuti e ancora Spinazzola serve in verticale Borja Mayoral che viene steso ma arriva Mkhitaryan che calcia di destro al volo dal limite dell’area e segna un gran gol per il 2 a 0 della Roma!

Al 38° bella azione in velocità della Roma con Pedro che serve Karsdorp sulla destra che mette in mezzo un traversone in area sul secondoo palo sul quale arriva Mkhitaryan e ancora una volta al volo questa volta di sinistro mette in rete!

Video Gol Highlights di Roma Parma 3-0:

Tabellino di Roma-Parma 3-0:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez (8′ st Jesus); Karsdorp, Veretout, Villar (35′ st Diawara), Spinazzola (34′ st Peres); Pedro (35′ st Pellegrini), Mkhitaryan, Borja Mayoral (20′ st Perez). A disposizione: Calafiori, Farelli, Feratovic, Lopez, Milanese, Podgoreanu, Providence. Allenatore: Fonseca.

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio (18′ st Brunetta), B.Alves, Gagliolo; Grassi (37′ st Busi), Kucka (17′ st Kurtic), Cyprien, Sohm, Pezzella (40′ st Iacoponi); Inglese, Gervinho (17′ st Karamoh). A disposizione: Brugman, Camara, Colombi, Cornelius, Dezi, Nicolussi Caviglia, Scozzarella .Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Manganiello

MARCATORI: 28′ pt Borja Mayoral (R), 32′ pt Mkhitaryan (R), 40′ pt Mkhitaryan (R)

NOTE: Ammoniti (R); (P). Recupero: 3′ s

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS