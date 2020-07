Video Gol Highlights Roma Parma 2-1 e Sintesi 08-07-2020

Video Gol e Sintesi di Roma-Parma 2-1: i giallorossi tornano alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive e mantengono il 5° posto in classifica a pari punti col Napoli

La Roma di Fonseca torna alla vittoria anche se a fatica battendo il Parma all’Olimpico 2 a 1 con i gol di Mkhitaryan e Veretout che ribaltano il gol di Kucka nel primo tempo. Per la Roma arriva un altra vittoria soffertissima dopo quella per 2 a 1 sempre in rimonta contro la Sampdoria alla ripresa del campionato.

I giallorossi dopo aver battuto la Sampdoria avevano rimediato 3 sconfitte consecutive contro Milan, Udinese e Napoli e oggi ritrovano la vittoria e provano a mantenere la posizione che vale l’accesso diretto all’Europa League visto che il 4° posto occupato dall’Atalanta dista ormai 15 punti.

Roma-Parma, 38°giornata di Serie A

Continua il periodo nero per il Parma di D’Aversa che rimedia la 4° sconfitta consecutiva dopo quelle contro Inter, Verona e Fiorentina.

Sabato la Roma alle 19:30 giocherà in trasferta contro il Brescia che è penultimo in classifica e già con un piede in Serie B.

Il Parma invece domenica sempre alle 19:30 ospiterà il Bologna al Tardini nel derby emiliano.

Sintesi di Roma Parma 2-1:

Subito in apertura calcio di rigore per il Parma per fallo su Cornelius in area di rigore. Sul dischetto va Kucka che non sbaglia.

Nel finale del primo tempo Perez supera Pezzella sulla destra e serve in area Mikhitaryan che batte Sepe per il gol dell’1 a 1.

Il gol decisivo è stato segnato da Veretout che stoppa e di collo destro calcia forte da fuori area e batte il portiere del Parma mettendo il pallone all’angolino.

Video Gol Highlights di Roma Parma 2-1 , 31° Giornata Serie A:

Tabellino di Roma Parma 2-1:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres (67′ Kolarov), Diawara (82′ Villar), Veretout, Spinazzola; Pellegrini (81′ Carles Perez), Mkhitaryan (90′ Zaniolo); Dzeko. A disp.: Cetin, Fazio, Kalinic, Mirante, Pastore, Perotti, Under, Zappacosta. All.: Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani (87′ Scozzarella), Kucka, Barillà (63′ Karamoh); Kulusevski (81′ Caprari), Cornelius (46′ Kurtic), Gervinho (86′ Sprocati). A disp.: Brugman, Colombi, Dermaku, Gagliolo, Grassi, Laurini, Regini. All.: D’Aversa.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 9′ su rig. Kucka (P), 42′ Mkhitaryan (R), 57′ Veretout (R).

NOTE: Ammoniti Cristante, Bruno Peres, Diawara, Mkhitaryan, Ibanez (R); Kurtic (P). Recupero 2′ e 6′

