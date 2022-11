Video Gol Highlights Roma-Ludogorets 3-1 e Sintesi 03-11-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Ludogorets 3-1: la Roma vince all’Olimpico contro il Ludogorets e agguanta il 2° posto nel suo Girone di Europa League che gli garantisce la qualificazione al turno successivo.

La Roma di Mourinho dopo un bruttissimo prima tempo chiuso in svantaggio di un gol con gli ospiti passati in vantaggio al 41° con Rick ribalta il risultato nella ripresa.

I giallorossi nel secondo tempo sono scesi in campo determinati e con un doppio rigore di Lorenzo Pellegrini al 56° e 66° hanno ribaltato la partita. Zaniolo poi all’85° ha chiuso il match con il gol del 3 a 1.

La Roma chiude il suo girone a quota 10 punti al secondo posto del suo girone e troverà al turno successivo una delle squadre che retrocedono dalla Champions League. Il Betis Siviglia con 13 punti passa come prima del girone.

Al 10° cè un calcio di punizione di Lorenzo Pellegrini dal limite dell’area che termina sul fondo.

Dopo 5 minuti ci prova Camara sempre dal limite ma il suo tiro è impreciso.

Al 17° c’è la prima vera occasione per la Roma con Belotti che entra in area dalla sinistra ma ritarda il tiro poi prova a servire El Shaarawy che viene anticipato in corner.

Al 39° cross di Karsdorp dalla destra e Belotti ci prova di piatto ma il tiro termina alto.

Al 41° il Ludogorets passa in vantaggio! Rick in contropiede dopo aver saltato Camara calcia di potenza dal limite dell’area e batte Rui Patricio!

Mourinho nell’intervallo corre ai ripari ed effettua subito 3 cambi offensivi mandando in campo Volpato al posto di Camara, Zaniolo per Belotti e Cristante per Karsdorp.

Al 52° subito il nuovo entrato Volpato entra in area dalla sinistra e prova il tiro che viene deviato in corner!

Al 54° viene fischiato il calcio di rigore per la Roma per un fallo di Cicinho su Zaniolo.

Sul dischetto va Pellegrini che spiazza il portiere e mette in rete per l’1 a 1.

Al 61° entra Zalewski al posto di Matic.

Al 63° c’è un altro calcio di rigore per la Roma ancora per un fallo su Zaniolo stavolta di Verdon che lo spinge da dietro.

Sul dischetto va ancora Lorenzo Pellegrini che non sbaglia e segna il gol del vantaggio!

All’85° ottimo assist in profondità di Cristante per Zaniolo che salta 3 avversari e di punta batte il portiere segnando il 3 a 1 che chiude la partita.

Sintesi di Roma – Ludoorets:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Ibanez, Smalling e Vina. A centrocampo ci sono Camara e Matic al centro con Karsdorp a destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco la coppia formata da Belotti e Abraham supportati da Lorenzo Pellegrini.

Video Gol e Highlights di Roma – Ludoorets:

Tabellino di Roma – Ludoorets:

ROMA (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp (45′ Cristante), Smalling, Ibanez, Viña; Pellegrini, Matic (61′ Zalewski), Camara (45′ Volpato, 80′ Bove), El Shaarawy; Abraham, Belotti (Zaniolo). Allenatore: José Mourinho.

A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Celik, Kumbulla, Bove, Tripi, Cherubini.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Witry (86′ Delev), Verdon, Nedyalkov, Cicinho (86′ Gruper); Cauly, Piotrowski (71′ Nonato), Naressi; Rick, Thiago (71′ Tissera), Tekpetey (71′ Despodov). Allenatore: Ante Simundza.

A disposizione: Sluga, Hristov, Terziev, Gonçalves, Cafumata, Plastun, Yankov.

Marcatori: 41′ Rick, 56′ rig., 66′ rig. Pellegrini, 85′ Zaniolo

Ammoniti: Cicinho, Volpato, Thiago, Nedyalkov, Piotrowski, Zaniolo, Vina, Nonato. Espulso Verdon all’89’.