Video Gol Highlights Roma – Lecce 2-1 e Sintesi 09-10-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Lecce 2-1: seconda vittoria consecutiva per Roma di Mourinho che dopo aver battuto l’Inter 2 a 1 a San Siro sabato scorso supera anche il Lecce con lo stesso punteggio grazie ai gol di Smalling e Dybala su rigore. Per il Lecce aveva segnato Strefezza il pareggio momentaneo nel finale di primo tempo.

Dopo la deludente sconfitta subita all’Olimpico in Europa League contro il Betis giovedì la Roma ritrova la vittoria davanti ai suoi tifosi superando 2 a 1 il neo promosso Lecce di Baroni.

Grazie a questa vittoria la Roma sale a 19 punti al 5° posto ad una sola lunghezza da Udinese e Milan che sono appaiate al 3° posto e a -4 dal Napoli capolista.

Il Lecce di Baroni resta fermo a 7 punti insieme al Bologna al quartultimo posto con 2 lunghezze di vantaggio sul Verona che è terzultimo.

Sintesi di Roma – Lecce 2-1:

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo ci saranno Zalewski a destra e Vina a sinistra con Cristante e Lorenzo Pellegrini al centro. In attacco Belotti punta centrale supportato da Dybala e Zaniolo.

Per il Lecce Baroni conferma il 4-3-3 con Falcone in porta e linea difensiva formata da Umtiti e Baschirotto centrali con Gendrey a destra e Pezzella a sinistra. A centrocampo c’è Hjulmand al centro affiancato da Gonzalez e Askildsen. In attacco il tridente formato da Ceesay, Strefezza e Banda.

La Roma passa subito in vantaggio al 6° minuto grazie ad un bellissimo cross di Pellegrini che trova la testa di Smalling in area che batte Falcone per l’ 1 a 0 Roma.

Al 10° la Roma sfiora il raddoppio. Ottimo cross di Zaniolo per Belotti che non riesce a mettere in rete.

Al 13° ancora occasione Roma. Ottima triangolazione tra Cristante e Pellegrini con il capitano che calcia in porta ma il tiro finisce di poco a lato.

Al 22° il Lecce resta in 10. Viene espulso il capitano Hjulmand per un brutto fallo a gamba tesa su Belotti a centrocampo.

Al 29° il Lecce sfiora il pareggio con Cissè la cui conclusione viene respinta in calcio d’angolo in modo provvidenziale da Cris Smalling.

Al 39° arriva il pareggio del Lecce. Su azione di calcio d’angolo il pallone arriva in area e dopo una mischia Strefezza calcia di potenza e mette il pallone all’angolino dove Rui Patricio non può arrivare.

Mourinho manda in campo Abraham al posto di Zaniolo ad inizio ripresa.

Abraham si procura subito un calcio di rigore.

Sul dischetto va Paulo Dybala che mette in rete.

L’attaccante argentino però si infortuna nel calciare il rigore ed è costretto a uscire toccandosi l’adduttore.

Una gioia del gol amara per Dybala e la Roma.

Al 70° occasione Roma con Abraham che stoppa di petto in area e poi prova la conclusione al volo ma il tiro termina fuori dopo aver colpito un difensore del Lecce.

All’82° ancora Abraham sfiora il gol che avrebbe potuto chiudere la partita. Da ottima posizione in area questa volta svirgola il tiro al volo.

Tabellino di Roma – Lecce 2-1:

ROMA: Rui Patricio; Mancini (88′ Kumbulla), Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Viña (46′ Spinazzola); Dybala (50′ Matic), Zaniolo (46′ Abraham); Belotti (77′ Shomurodov).

A disp.: Svilar, Boer, Keramitsis, Missori, Tripi, Camara, Bove, El Shaarawy, Volpato.

All.: Mourinho.

LECCE: Falcone: Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Askildsen (71′ Helgason), Hjulmand, Gonzalez (46′ Blin); Banda (80′ Colombo), Ceesay (90′ Oudin), Strefezza (71′ Di Francesco).

A disp.: Bleve, Brancolini, Cetin, Dermaku, Gallo, Tuia, Pongracic, Listkowski, Rodriguez, Voelkerling.

All.: Baroni.

Arbitro: Prontera. Assistenti: Alassio – Mokhtar. IV uomo: Minelli. VAR: Banti. AVAR: Abbattista.

Marcatori: 6′ Smalling, 39′ Strefezza, 48′ rig. Dybala.

Espulso: Hjulmand al 22° del primo tempo.

Ammoniti: Umtiti, Ibanez, Mancini.