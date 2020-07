Video Gol Highlights Roma Fiorentina 2-1 e Sintesi 26-07-2020

Video Gol e Sintesi di Roma Fiorentina 2-1: decide per i giallorossi una doppietta di Veretout su rigore

La Roma batte all’Olimpico 2 a 1 la Fiorentina grazie ad una doppietta dell’ex di turno Veretout e ipoteca il quinto posto in classifica portandosi a +4 sul Milan quando mancano solo 2 giornate al termine del campionato.

La Roma festeggia con una vittoria l’ultima partita della stagione in casa all’Olimpico infatti le ultime due giornate i giallorossi le giocheranno a Torino prima contro i granata e poi contro la Juventus.

Per i giallorossi ottima prova di Bruno Peres, Zaniolo entrato nell’ultima mezzora e Veretout impeccabile dal dischetto!

Fonseca conferma il modulo 3-4-1-2 con la difesa a 3 che gli ha permesso oggi di ottenere il 6° risultato positivo di fila.

Iachini manda in campo a sorpresa Kouame in coppia con Ribery in attacco lasciando in panchina Cutrone.

La partita nel primo tempo è abbastanza equilibrata senza grandi occasioni da gol e si sblocca nel finale grazie ad un azione di Bruno Peres che va via sulla destra e quando entra in area viene atterrato da Lirola. Per l’arbitro Chiffi è calcio di rigore.

Sul dischetto va Veretout che mette in rete.

Nella ripresa Iachini cambia il tuo attacco togliendo la coppia Ribery-Kouame e al loro posto mette dentro Cutrone e Vlahovic.

La Roma sfiora il gol del raddoppio all’8′ minuto della ripresa con Mkhitaryan e dopo 1 minuto subisce il pareggio di Milenkovic.

La Fiorentina pareggia grazie al colpo di testa di Milenkovic su azione di calcio d’angolo.

Al 15′ dopo uno scontro fortuito con Milenkovic, Lorenzo Pellegrini abbandona il campo ed entra al suo posto Zaniolo.

La Roma spinge alla ricerca del gol della vittoria e al 65′ ancora Mkhitaryan sfiora il gol con un bel tiro in diagonale che colpisce il palo.

Nella Roma entrano Cristante e Carles Perez.

A 3 minuti dalla fine l’arbitro Chiffi assegna un altro calcio di rigore alla Roma dopo un contatto in area tra Dzeko e Terracciano.

Sul dischetto va ancora una volta Veretout che mette in rete anche il secondo rigore tra le forti proteste della Fiorentina.

Video Gol Highlights di Roma Fiorentina 2-1:

Tabellino di Roma Fiorentina 2-1

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (75′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Pellegrini (59′ Zaniolo), Mkhitaryan (81′ Carles Perez); Dzeko. A disp.: Fuzato, Zappacosta, Perotti, Villar, Cetin, Kalinic, Fazio, Pastore, Kluivert. All. Fonseca.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (81′ Venuti=, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouame (46′ Vlahovic), Ribery (46′ Cutrone). A disp.: Chiorra, Brancolini, Dos Santos, Badelj, Sottil, Ceccherini, Agudelo, Dalbert, Terzic. All. Iachini.

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 45′ e 86′ su rig. Veretout (R), 53′ Milenkovic (F).

Ammoniti: Mancini (R); Pezzella, Caceres, Ghezzal, Milenkovic (F).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

