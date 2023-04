Video Gol Highlights Roma – Feyenoord 4-1 e Sintesi 20-04-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Feyenoord 4-1: i giallorossi battono il Feyenoord ai supplementari e ottengono la qualificazione in Semifinale di Europa League dove troveranno il Bayer Leverkusen.

Partita al cadiopalmo quella dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho ed il Feyenoord di Slot con i giallorossi che ottengono la qualificazione in semifinale vincendo 4 a 1 ai supplementari!

In uno stadio Olimpico tutto esaurito la Roma regala gol e spettacolo ottenendo per il 3° anno consecutivo la qualificazione in semifinale nelle Coppe Europee!

I giallorossi riescono a ribaltare in extremis lo 0 a 1 subito all’andata in Olanda dopo che sembravano ad un passo dall’eliminazione. Al vantaggio della Roma firmato al 60° da Leonardo Spinazzola aveva risposto Igor Paixao all’80° gelando l’Olimpico!

Mourinho nel finale di partita si gioca il tutto per tutto mandando in campo Dybala e Abraham e la mossa si rivela vincente con l’argentino che trova il gol del pareggio all’89° con un gran gol che vale il 2 a 1 per la Roma e porta la partita ai tempi supplementari!

Ai supplementari nel finale di primo tempo Stephan El Shaarawy su assist di Abraham firma il gol del 3 a 1 e in apertura di secondo tempo Lorenzo Pellegrini fissa il risultato sul 4 a 1 per la Roma.

La Roma ora in semifinale troverà il Bayer Leverkusen con andata all’Olimpico l’11 e ritorno in Germania il 18 maggio. Terza semifinale consecutiva in Europa per i giallorossi, la 7° della storia del club.

Sintesi di Roma – Feyenoord 4-1:

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Llorente, Smalling e Mancini. A centrocampo ci sono Cristante e Matic con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Wijnaldum e Lorenzo Pellegrini.

Slot schiera il suo Feyenoord con il 4-3-3 con Bijlow in porta e davanti a lui Trauner e Hancko centrali con Geertruida a destra e Hartman a sinistra. A centrocampo c’è Kocku al centro affiancato da Wieffer e Szymanski. In attacco il tridente formato da Gimenez, Idrissi e Jahanbakhsh.

Video Gol e Highlights di Roma – Feyenoord 4-1:

Tabellino di FRoma – Feyenoord 4-1:

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling (78′ Celik), 14 Llorente (72′ Ibanez); 59 Zalewski (72′ Dybala), 4 Cristante, 8 Matic, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 25 Wijnaldum (21′ El Shaarawy–>106’Kumbulla); 11 Belotti (72′ Abraham). A disp. 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 3 Ibanez, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 92 El Shaarawy, 20 Camara, 9 Abraham, 21 Dybala All. José Mourinho

Feyenoord (4-3-3): 1 Bijlow; 4 Geertruida, 18 Trauner (106′ Dilrosun), 33 Hancko, 5 Hartman (106′ Lopez); 10 Kokcu, 17 Szymanski (91′ Pedersen), 20 Wieffer; 7 Jahanbakhsh (74′ Danilo), 29 Gimenez, 26 Idrissi (64′ Paixao). A disp. 21 Marciano, 22, Wellenreuther, 2 Pederse, 6 Rasmussen, 9 Pereira, 11 Dillrosun, 14 Paixao, 15 Lopez, 25 Taabouni, 28 Kasanwirjo, 30 Bullaude, 48, Milambo All. Arne Slot

Arbitro: Taylor (ING)

Marcatori: 60′ Spinazzola, 80′ Paixao, 89′ Dybala, 101′ El Shaarawy, 109′ Pellegrini

Ammoniti: 12′ Hartman, 18′ Wieffer, 34′ Llorente, 35′ Wellenreuther (non dal campo), 39′ Gimenez, Espulsi: 32′ Foti (vice allenatore), 108′ Dybala, 111′ Abraham, 118′ Rui Patricio

Espulso: Gimenez 120°

Calci d’angolo: Roma (8), Feyenoord (5)