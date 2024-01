Video Gol Highlights Roma – Cremonese 2-1 e Sintesi 03-01-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Cremonese 2-1, Ottavi di Finale di Coppa Italia: i giallorossi vincono in rimonta e passano ai quarti dove troveranno la Lazio

La Roma sfata il tabù Cremonese vincendo in rimonta per 2 a 1 grazie ai gol di Lukaku e Dybala e va ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà la Lazio in un derby che si preannuncia infuocato.

Il quarto di finale si giocherà in partita unica con la Lazio in casa mercoledì prossimo 10 Gennaio.

L’anno scorso la Roma era stata eliminata proprio dalla Cremonese nei quarti di Finale di Coppa Italia sconfitta 2 a 1 all’Olimpico.

Anche stasera è stata una partita molto sofferta con la squadra di Stroppa che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Tsadjout.

La squadra di Mourinho dopo tante occasioni sprecate trova il pareggio con Lukaku al 77° e all’85° arriva il gol decisivo firmato su calcio di rigore da Paulo Dybala.

Sintesi di Roma – Cremonese 2-1:

Al 5° minuto prova il tiro dalla distanza Belotti ma il pallone termina alto.

Al 18° Lorenzo Pellegrini calcia in porta da punizione ma il portiere della Cremonese devia in calcio d’angolo.

Al 27° la Roma sfiora il vantaggio! Karsdorp serve Belotti in area che calcia centrale e Jungdal respinge, arriva Pellegrini che colpisce al volo ma il pallone rimbalza sulla traversa e sulla linea di porta.

Al 37° la Cremonese passa in vantaggio! Su lancio lungo in area Tsadjout stoppa il pallone e calcia in porta superando Svilar.

Nell’intervallo Mourinho corre ai ripari e manda in campo Zalewski, Dybala e Kristensen al posto di Llorente, Belotti e Celik.

Al 48° subito occasione Roma con Dybala che serve Lukaku in area che a tu per tu con Jungdal perde l’attimo e si fa ribattere il tentativo.

Al 54° la Roma sfiora il pareggio! El Shaarawy ci prova con un tiro a giro ma il palone colpisce il palo!

Al 70° ci prova Paredes da fuori ma il pallone viene deviato dai difensori della Cremonese.

Al 77° Lukaku segna il gol del pareggio! L’attaccante belga servito bene in profondità da Azmoun non sbaglia e mette in rete.

All’81° la Roma sfiora il vantaggio con Dybala che da ottima posizione calcia alto!

All’83° Spinazzola entra in area dalla sinistra e viene atterrato da Srnicola. L’arbitro assegna il calcio di rigore.

Sul dischetto va Paulo Dybala che con un sinistro potente e angolato batte il portiere della Cremonese che aveva intuito ma non ci arriva.

Highlights e Video Gol di Roma – Cremonese 2-1:

Tabellino di Roma – Cremonese 2-1:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (46′ Zalewski), Cristante, Llorente (46′ Kristensen); Karsdorp (74′ Spinazzola), Bove (66′ Azmoun), Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti (46′ Dybala), Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Kristensen, Pagano, Pisilli, Zalewski, Renato Sanches, Spinazzola, Dybala, Azmoun. Allenatore: Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Tuia (52′ Bianchetti); Ghiglione (46′ Majer), Collocolo, Castagnetti (61′ Abrego), Tsadjout (61′ Quagliata), Sernicola; Okereke (61′ Coda), Zanimacchia. A disposizione: Brahja, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Valzania, Abrego, Majer, Ciofani, Sekulov, Afena-Gyan, Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Pairetto della sezione di Nichelino.

Marcatori: Tsadjout (C), Lukaku (R), Dybala (R)

Ammoniti: Castagnetti (C), Ghiglione (C), Antov (C), Ravanelli (C), Llorente (R), Celik (R), Karsdorp (R)