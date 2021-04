Video Gol Highlights Reggina-Vicenza 3-0: sintesi 11-04-2021

Risultato Reggina-Vicenza 3-0: i calabresi vincono grazie ai clamorosi errori difensivi degli avversari e vanno momentaneamente a -3 dai playoff in attesa che il Chievo giochi domani sera e recuperi in seguito la sfida contro l’Empoli. I veneti, invece, restano 12°.

Un’autorete di Valentini e il gol di Edera indirizzano il match dopo appena sei minuti e Denis chiude la sfida ad inizio ripresa. Giacomelli sbaglia il rigore che avrebbe potuto riaprire la partita.

Sintesi Reggina-Vicenza 3-0

I calabresi partono benissimo e dopo appena sei minuti sono già avanti di due reti: al 3° Valentini è sfortunato e devia nella sua porta un corner dalla sinistra, mentre tre minuti dopo, sfruttando un pallone perso dai frastornati berici a centrocampo, Di Chiara serve con un filtrante Edera per il bel mancino angolato sul palo lontano che trafigge ancora Grandi.

Il Vicenza si chiude per evitare l’imbarcata e cerca anche di trovare qualche spazio per far male, ma l’unica vera occasione, giunta al 26°, vede Gori mancare il bersaglio da dentro l’area. Prima, al 7° e all’11°, ci aveva provato Nalini, ma senza la dovuta forza e precisione.

La Reggina non crea altre grosse chance e si difende con ordine limitando i tentativi altrui, che a parte l’azione descritta prima rimangono solo abbozzati e mai portati a qualche compimento. Il primo tempo termina al 45° minuto esatto.

Nel secondo tempo c’è apparente equilibrio, ma al 57° il Vicenza si rifà male: un errore in uscita della difesa ospite fa sì che Crisetig si appropri del pallone e mandi al cospetto di Grandi Denis, entrato per Montalto da pochissimo, per il preciso piattone che vale il tris.

La partita offre ben pochi spunti dopo il gol del 3-0, eccetto al 75° in occasione di un rigore assegnato al Vicenza per un fallo di mano di Lakicevic su un traversone di Giacomelli: dal dischetto si presenta lo stesso numero 10 biancorosso, che angola ma non segna perché Nicolas intuisce e respinge il tiro impedendo che il match si riapra. Sostanzialmente non succede altro e al 94° l’arbitro fischia la fine.

Difficile stilare pagelle; diamo 6.5 a Nicolas per il rigore parato e 5 a Nalini per un primo tempo del tutto inconsistente, mentre sorvoliamo sugli altri vista la totale pochezza di contenuti offerto dalla partita, gol e rigore a parte.

Tabellino Reggina-Vicenza 3-0

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara (78′ Liotti); Bianchi (78′ Crimi); Crisetig; Bellomo (55′ Folorunsho), Edera (69′ Menez); Situm; Montalto (55′ Denis). Allenatore: Baroni

Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto (75′ Barlocco); Da Riva (56′ Mancini), Rigoni (63′ Pontisso), Agazzi; Vandeputte, Gori (63′ Longo), Nalini (46′ Giacomelli). Allenatore: Di Carlo

Marcatori: 3′ aut. Valentini, 6° Edera e 57′ Denis

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Valentini, Lakicevic e Pontisso

Note: al 75° Nicolas respinge un rigore di Giacomelli

Video Gol Highlights Reggina-Vicenza 3-0

Migliori Bookmakers AAMS