Video Gol Highlights Reggina-Parma 2-1: sintesi 24-10-2021

Risultato Reggina-Parma 2-1: i calabresi vincono e, nonostante lo faccia di misura, il divario in campo è apparso ben più ampio.

Menez e Galabinov segnano le reti amaranto e Vazquez segna nel finale per i parmensi lanciando un vano assedio all’area avversaria.

La Reggina aggancia Benevento, Lecce e Cremonese al 3° posto e a quota 16 punti, mentre il Parma rimane 14° con 10 punti.

Sintesi Reggina-Parma 2-1

I calabresi partono a razzo e creano immediatamente insidie dalle parti di Buffon con Di Chiara e soprattutto Galabinov, che si divora un gol da due passi al 6°, e al 14° giunge il meritato vantaggio con Menez: il francese si inserisce in area senza palla e mette alle spalle del portiere parmense un perfetto cross rasoterra di Di Chiara.

I ducali faticano a ritrovarsi e la Reggina controlla agevolmente mancando di poco il 2-0 al 35° con Bellomo, che non arriva per poco su un tocco sotto di Menez che scavalca Buffon. E’ l’ultima occasione da registrare di una prima frazione che finisce tra nervosismo e cartellini gialli.

Nel secondo tempo si vede un Parma finalmente diverso e maggiormente volitivo nonché più pericoloso in avanti con occasioni per Vazquez, un tiro a giro respinto da Turati in apertura e un colpo di testa a lato di poco al 57°.

La Reggina, da par suo, torna a bussare a metà tempo con una serie di occasioni ravvicinate sventate da Buffon, pronto sui tiri ravvicinati di Rivas e Cortinovis, ma al 70° Juric ferma un tiro in area di Galabinov con la mano e Zufferli, visionato il tutto al VAR, assegna il rigore: il bulgaro se ne incarica e trasforma eludendo Buffon che aveva intuito.

Il Parma sembra arrendersi, ma una grande giocata di Vazquez all’82° li riporta in partita: l’ex di Palermo e Siviglia entra in area, supera Cionek e batte Turati con un destro piazzato. Il risveglio è però tardivo e altre occasioni non se ne vedranno fino al termine del match, giunto dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo Di Chiara (7), che nel primo tempo è imprendibile e sforna anche un assist, e Vazquez (6.5), che nella ripresa prende per mano il Parma e cerca di condurlo al pareggio segnando l’inutile 1-2. Male Bellomo (5.5), discontinuo per tutta l’ora trascorsa in campo, e Tutino (5), inconsistente.

Tabellino Reggina-Parma 2-1

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono (80′ Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Hetemaj (80′ Bianchi), Crisetig, Bellomo (58′ Laribi); Menez (58′ Cortinovis), Galabinov (86′ Montalto). Allenatore: Aglietti

Parma (4-3-3): Buffon; Danilo, Osorio, Cobbaut, Coulibaly (77′ Benedyczak); Vazquez, Schiattarella (25′ Juric), Brunetta; Man (66′ Inglese), Tutino, Mihaila (78′ Correia). Allenatore: D’Aversa

Marcatori: 14′ Menez, 71′ rig. Galabinov e 82′ Vazquez

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Schiattarella, Bellomo, Man, Vazquez, Cionek, Menez, Di Chiara, Stavropoulos, Juric e Mihaila

