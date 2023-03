Video Gol Highlights Reggina-Parma 0-1: sintesi 04-03-2023

Risultato Reggina-Parma 0-1: altro gran colpo esterno dei ducali, che espugnano con merito il “Granillo”.

Vazquez realizza la rete decisiva a venti minuti dal termine.

Il Parma sale a 40 punti ed è ora 7° in classifica, mentre la Reggina resta in compagnia del Pisa a quota 42.

Sintesi Reggina-Parma 0-1

Dopo una fase fatta di pochi e poco precisi tiri, la partita si accende nei minuti finali del primo tempo con un’occasione per parte: al 32° Buffon esce tempestivamente fermando Rivas, lanciato da Menez, solo in area, mentre al 36° è bravissimo Colombi su uno stacco di testa di Circati a botta sicura.

A parte queste occasioni e un bel po’ di falli sanzionati con ben cinque cartellini gialli, non c’è molto altro da dire su un primo tempo che termina dopo un minuto di recupero.

La rete che sblocca la partita giunge a metà ripresa ed è inaspettatamente del Parma: al minuto 68 Vazquez, dimenticato sul secondo palo, spinge in rete di testa un comodo cross di Ansaldi.

La Reggina produce poco e non riesce a far valere la sua qualità, mentre gli emiliani, che si difendono senza patemi, sfiorano il raddoppio all’83°: Di Chiara perde palla poco prima dell’area amaranto e Vazquez, nuovamente in solitudine, calcia addosso a Colombi.

In pieno recupero, altre due grosse opportunità: al 91° Vazquez manda a fil di palo un cross di Bernabé e al 93° la Reggina manca il pareggio con Gori, che non arriva su un traversone di Menez. Subito dopo, arrivano i tre fischi dell’arbitro.

Migliori in campo Colombi (6.5), che salva i suoi a fine primo tempo e li tiene in vita nel finale, e Vazquez (7), ancora decisivo. Male Strelec e Man (5), non pervenuti.

Video Gol Highlights Reggina-Parma 0-1

Tabellino Reggina-Parma 0-1

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (71′ Cicerelli), Cionek (46′ Camporese), Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas (62′ Canotto), Strelec (62′ Gori), Menez. Allenatore: Inzaghi

Parma (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Osorio (46′ Cobbaut), Circati, Ansaldi (74′ Zagaritis); Estevez; Benedyczak (58′ Camara), Sohm (81′ Juric), Bernabé, Man (58′ Zanimacchia); Vazquez. Allenatore: Pecchia

Marcatori: 68′ Vazquez

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Delprato, Majer, Cionek, Vazquez, Menez e Fabbian