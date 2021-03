Video Gol Highlights Reggina-Chievo 1-1: sintesi 21-03-2021

Il Risultato di Reggina-Chievo 1-1: i veneti giocano meglio, creano di più, ma non riescono ad incrementare il vantaggio e nel finale vengono trafitti da una Reggina che, per tutta la partitaa, ha complessivamente fatto pochissimo. Il punto va tutto sommato bene ai calabresi, ora a +8 sulla zona playout, ma non al Chievo che resta 8°.

Denis risponde nel finale a Djordjevic.

La Sintesi di Reggina-Chievo 1-1

Sono i clivensi a partire meglio e già al 2° minuto Nicolas deve deviare sopra la traversa un tiro di Garrtiano.

Sono complessivamente gli ospiti ad avere le migliori occasioni nel corso del primo tempo e al 26° ne arrivano due nella stessa azione: prima Canotto centra il palo con un diagonale da fuori area e, sulla ribattuta Djordjevic, in posizione dubbia, manda clamorosamente oltre la traversa.

Al 37° Canotto si fionda in avanti e tira a lato, ma al 42° la Reggina rischia di capitolare ancora: Nicolas respinge una bella punizione di Ciciretti e sugli sviluppi Bertagnoli sfiora il palo con un colpo di testa deviato, forse inutilmente, da Cionek.

La Reggina, invece, non crea praticamente nulla e si fa vedere solo con qualche cross facilmente preda di Semper e sporadiche conclusioni del tutto imprecise. Il duplice fischio giunge dopo tre minuti di recupero.

Anche nel secondo tempo iniziano meglio gli ospiti e la loro fin qui ottima partita viene premiata dal gol del vantaggio: Garritano serve Djordjevic con un filtrante che l’ex laziale sfrutta al meglio aggirando la marcatura di Dalle Mura e battendo Nicolas con un bel tiro a giro dal limite.

La Reggina cerca la reazione, ma produce solo un paio di tiri che Semper fa suoi senza problemi, uno con Rivas e uno con Bellomo, mentre Nicolas deve impegnarsi per sventare un gran tiro di Ciciretti al 58°.

Dopo una fase caratterizzata da poco gioco e dalla consueta girandola di sostituzioni, al 77° il Chievo è sfortunatissimo e manca il 2-0 con un tiro di Canotto che si infrange sul palo destro e poi su quello sinistro. Ben tre i legni colpiti dall’ex centrocampista della Juve Stabia.

Al minuto 89 la Reggina trova il pareggio alla prima vera occasione con Denis, che batte Semper con un gran tuffo di testa capitalizzando il traversone dalla destra di Lakicevic. I quattro minuti di recupero concessi passano senza altre emozioni.

Migliori in campo Denis (7), che entra nel finale e segna un gol importantissimo, e Canotto (7), vivace e sfortunato. Male Montalto (5), nervoso e poco incisivo.

Il Tabellino di Reggina-Chievo 1-1

Reggina (4-3-3): Nicolas, Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara (90′ Liotti); Bianchi, Crisetig, Crimi (61′ Micovschi); Rivas (73′ Denis), Montalto (46′ Okwonkwo), Edera (46′ Bellomo). Allenatore: Baroni

Chievo (4-4-2): Semper, Bertagnoli, Leverbe, Gigliotti, Renzetti (70′ Cotali); Ciciretti (79′ Mogos), Palmiero, Obi (35′ Viviani, 69′ Zuelli), Garritano; Canotto, Djordjevic (79′ Margiotta). Allenatore: Aglietti

Marcatori: 47′ Djordjevic e 89′ Denis

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Montalto, Crisetig, Dalle Mura, Semper e Cotali

Il Video Gol Highlights di Reggina-Chievo 0-1

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS