Video Gol Highlights Reggina-Benevento 2-2: sintesi 27-11-2022

Risultato Reggina-Benevento 2-2: partita nervosa al “Granillo” e pareggio tutto sommato giusto tra due squadre che si sono divise i due tempi.

Avanti per 2-0 all’intervallo grazie ad Hernani e Canotto, la Reggina viene rimontata nella ripresa da Improta ed Acampora.

La Reggina è sempre 2°, ma adesso il Frosinone può andare a +7; il Benevento resta, invece, in piena bagarre playout con 15 punti.

Sintesi Reggina-Benevento 2-2

I calabresi iniziano bene, rischiano poco a parte un paio di tentativi imprecisi dei giallorossi, e al 21° ottengono un rigore per un fallo di mano di Pastina in piena area, confermato dal VAR e trasformato impeccabilmente da Hernani.

Dopo una fase contraddistinta di ritmi bassi, la Reggina accelera improvvisamente e al 36° raddoppia con Canotto: l’esterno mette il pallone in rete dopo che Menez, servito da Hernani, aveva sbagliato nella conclusione.

Al 41° Improta sfiora il palo con un bel tiro al volo per quella che è la prima sortita offensiva dei sanniti. Successivamente non accade altro e si va al riposo dopo quattro minuti di recupero.

La ripresa parte in maniera lenta, ma si vivacizza al 59° grazie alla rete del Benevento: è Improta ad accorciare le distanze scaraventando la sfera alle spalle di Ravaglia risolvendo una mischia in area sugli sviluppi di un corner.

Al 66° Zufferli concede un altro penalty alla Reggina per un tocco di braccio di Improta, ma dopo quattro minuti di check annulla la sua decisione avendo ravvisato che non fosse punibile.

Al minuto 82 la pressione beneventana si concreta nel gol del 2-2: sugli sviluppi di un corner la sfera giunge ad Acampora, appena entrato, che trova l’angolino con un bel destro da fuori area. Vane le proteste degli amaranto per la posizione di offside, non attiva, di Capellini rimasto a terra in occasione del tiro del centrocampista.

Solo nei minuti successivi la Reggina va alla ricerca del terzo gol, che Paleari le nega per due volte: prima devia in corner un colpo di testa a botta sicura di Rivas e poi anche una gran punizione di Hernani. Il finale è nervoso e nei sette minuti di recupero concessi non accade nulla. Finisce 2-2.

Migliori in campo Canotto (6.5), sempre pericoloso con le sue accelerazioni e autore del momentaneo 2-0, e Paleari (7), decisivo nel finale. Male Cicerelli e Pastina (5 per entrambi), nullo il primo e svagato il secondo.

Video Gol Highlights Reggina-Benevento 2-2

Tabellino Reggina-Benevento 2-2

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (72′ Cionek); Fabbian (85′ Liotti), Majer, Hernani; Canotto (72′ Giraudo), Menez (72′ Gori), Cicerelli (60′ Rivas). Allenatore: Inzaghi

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina (46′ El Kaouakibi); Letizia, Improta, Schiattarella (46′ Viviani), Karic (75′ Acampora), Foulon (46′ Forte); Farias (89′ Kubica), La Gumina. Allenatore: Cannavaro

Marcatori: 21′ rig. Hernani, 36′ Canotto, 59′ Improta e 82′ Acampora

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Leverbe, Karic, Fabbian, Ravaglia, Majer, Cionek, Acampora e Camporese