Video Gol Highlights Reggina-Alessandria 0-4: sintesi 12-12-2021

Risultato Reggina-Alessandria 0-4: i piemontesi dominano al “Granillo” e ottengono un successo corposo e meritato.

Le doppiette di Corazza e Lunetta straziano un avversario pressoché inesistente.

La Reggina cade per la quinta volta di fila ed è ora 13° con 22 punti, vicina alla zona playout e l’Alessandria scavalca il Cosenza andando al 16° posto e, soprattutto, va a +9 sulla zona retrocessione.

Sintesi Reggina-Alessandria 0-4

La prima frazione, pur senza essere particolarmente spettacolare, vede un certo predominio alessandrino e al 19° c’è la prima occasione, un tantativo di lob di Chiarello dopo un suo tiro murato che, scavalcato Turati, viene fermato proprio sulla linea dalla difesa.

Al 29° un nuovo assalto degli ospiti all’area avversaria si conclude con il plateale fallo di Loiacono su Ba mentre questi si stava allargando sulla destra per un cross: il rigore è netto e viene trasformato con precisione da Corazza, bravo a spiazzare Turati.

La pressione degli ospiti non si smorza e nel finale diventa ancor più pesante: al 38° Turati respinge una sventola di Kolaj e Pierozzi manda la ribattuta fuori di pochissimo. Il portiere calabrese, però, sbaglia cinque minuti dopo: sbagliando l’uscita su una punizione di Milanese, viene anticipato da Lunetta, che segna di testa il gol del 2-0. L’episodio è l’ultimo del primo tempo.

Ad inizio ripresa l’Alessandria attacca da subito e altrettanto presto trova il tris, al 53°: è bellissima la combinazione tra Lunetta e Ba nello stretto e permette al secondo di servire Corazza, solo in area e pronto alla deviazione a porta pressoché sguarnita.

La partita praticamente finisce qui. La Reggina sparisce dal campo e, a parte un tiro di Denis murato, non si vede praticamente più e così gli alessandrini gestiscono il pallone a piacimento trovando anche il poker all’84° ancora con Lunetta, che riceve da Arrighini e, dopo due finte, tira da dentro l’area gonfiando la rete. Si tratta dell’ultima azione degna di nota del match, che finisce senza recupero.

Migliori in campo Ba (7), che si procura il rigore ed effettua l’assist per il terzo gol e Denis (6), l’unico a provarci, anche se senza costrutto. Male Galabinov (4), non pervenuto.

Tabellino Reggina-Alessandria 0-4

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci (51′ Cortinovis), Bianchi (66′ Laribi), Crisetig, Bellomo (66′ Gavioli); Galabinov (51′ Rivas), Montalto (50′ Denis). Allenatore: Aglietti

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia (75′ Di Gennaro), Benedetti, Parodi; Pierozzi, Ba (58′ Casarini), Milanese, Chiarello (68′ Bruccini), Lunetta; Kolaj (75′ Palombi), Corazza (68′ Arrighini). Allenatore: Longo

Marcatori: 31′ rig. e 53′ Corazza e 43′ e 84′ Lunetta

Arbitro: Camplone

Ammoniti: Ba, Loiacono, Pierozzi, Regini, Lunetta, Di Chiara e Palombi

