Video Gol Highlights Reggiana-Cremonese 2-2: sintesi 16-09-2023

Risultato Reggiana-Cremonese 2-2: bel pareggio tra emiliani e lombardi, questi ultimi bravissimi a rimontare il doppio svantaggio.

La Reggiana termina il primo tempo sul 2-0 a proprio favore grazie ai gol di Pettinari (rigore) e Portanova, ma si addormenta nella ripresa e viene riagguantata da Collocolo e Coda.

Nulla di fatto, dunque, in campo e in classifica: i padroni di casa, ancora senza vittorie, vanno a 3 punti e gli ospiti a 6.

Sintesi Reggiana-Cremonese 2-2

I lombardi attaccano da subito e all’8° Vazquez impegna Bardi, bravissimo, con un gran tiro di sinistro. Gli emiliani si fan vedere al quarto d’ora con Vergara, che cade in area in un contrasto con un difensore di casa facendosi male al punto di dover lasciare il posto a Lanini.

Il VAR richiama Ghersini per rivedere il contrasto e questi assegna il penalty ai granata. Pettinari si presenta al tiro e trasforma impeccabilmente.

Passano circa cinque minuti e i padroni di casa raddoppiano: Bianco inventa un filtrante alto per Portanova, che con un destro al volo da posizione defilata batte splendidamente Sarr.

La Cremonese non si scompone e continua ad attaccare per riaprire la partita, sfiora il palo con Vazquez e si vede annullata la sospirata rete per offside di Lochoshvili.

Dopo un altro pericoloso tiro di Zanimacchia respinto da Bardi al 37°, la prima frazione cala di ritmo fino alla chiusura dopo cinque minuti di recupero.

Mentre la Reggiana si limita a gestire, non cessano le sfuriate cremonesi e, dopo l’ennesima gran parata di Bardi su un sinistro al volo di Vazquez, arriva il 2-1 a firma di Collocolo con un tocco beffardo da dentro l’area .

Il portiere reggiano deve poi compiere un’altra grande parata su un tocco ravvicinato di Okereke al 77° e al minuto 84 Gondo sfiora improvvisamente il 3-1 divorandoselo calciando debolmente da pochi metri; al minuto 87 Coda punisce i reggiani per l’occasione sprecata con una bella girata su assist di Tsadjout. E’ l’ultimo episodio del match, che termina dpo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol Reggiana-Cremonese 2-2

Tabellino Reggiana-Cremonese 2-2

Reggiana (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Libutti (71′ Pajac); Portanova, Vergara (16′ Lanini), Kabashi, Bianco (72′ Cigarini), Antiste (46′ Szyminski); Marcandalli, Pettinari (60′ Gondo). Allenatore: Nesta

Cremonese (4-4-2): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Ghiglione (46′ Quagliata); Collocolo (79′ Tsadjout), Castagnetti (63′ Buonaiuto), Abrego (46′ Okereke), Zanimacchia (63′ Majer); Vazquez, Coda. Allenatore: Ballardini

Marcatori: 14′ rig. Pettinari, 23′ Portanova, 66′ Collocolo, 87′ Coda

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Vazquez

Espulsi: