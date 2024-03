Video Gol Highlights Real Sociedad-PSG 1-2: Sintesi 5-3-2024

Video Gol e Highlights Real Sociedad-PSG 1-2, Ritorno Ottavi di finale Champions League: show di Mbappe, rete di Merino

Il PSG batte la Real Sociedad anche all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I parigini avevano vinto 2-0 nella sfida d’andata, si confermano anche in terra basca qualificandosi ai quarti di finale ed eliminando gli iberici dalla competizione.

Sintesi di Real Sociedad-PSG 1-2

Assenti Fernandez, Merquelanz, Munoz, Odriozola e Zacharyan per Imanol Alguacil, che punta su Traore in difesa al fianco di Zubeldia, Le Normand e Galan a protezione di Remiro, a centrocampo i soliti Zubimendi, Merino e Mendez, mentre Becker completa l’undici titolare con Kubo e Oyarzabal.

Indisponibili Asensio, Kimpembe, Kurzawa, Rico e Skriniar per Luis Enrique, che lancia Beraldo in difesa con Hakimi, Lucas Hernandez e Nuno Mendes davanti a Donnarumma, scegliendo Fabian Ruiz in mediana con Vitinha e Zaire-Emery, mentre in attacco c’è Barcola con Dembelè e Mbappè.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti sono bravi a gestire il possesso palla risultando attenti in fase difensiva contro padroni di casa sicuramente sul pezzo, ma poco qualitativi sulla trequarti.

E’ sin da subito Mbappè show: prima non trova la porta con una conclusione a giro; poi, al 15′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio su assist di Dembelè.

I padroni di casa si innervosiscono, cominciano a fare tanti falli, subendo anche un po’ lo svantaggio contro avversari bravi ad irretirli con un possesso palla snervante.

Dopo il giallo di Nuno Mendes, gli ospiti si rendono pericolosi ancora con Mbappè, mentre nel finale vengono ammoniti anche Hakimi, Kubo e Dembelè.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Lee al posto di Barcola e con l’ammonizione di Zubeldia.

Gli ospiti raddoppiano al 56′ minuto con Mbappè, che si regala una bellissima doppietta sfruttando l’assist di Lee dopo un bel duetto con Fabian Ruiz.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1765125777350168939?s=20

Entrano Barrenetxea, Turrientes e Mukiele al posto di Becker, Mendez e Nuno Mendes, ma al 64′ minuto proprio al primo entrato viene annullata una rete per posizione di fuorigioco.

I padroni di casa danno il massimo rendendosi ancora pericolosi con Merino, Zubimendi e Turrientes, ma Remiro si fa trovare pronto su Hakimi, nel mezzo Pacheco, Andrè Silva e Ugarte subentrano a Zubeldia, Oyarzabal e Fabian Ruiz.

Nel finale c’è spazio anche per Muani, Soler e Olasagasti al posto di Dembelè, Hakimi e Zubimendi, prima del bello ma inutile gol di Merino al 90′ minuto al termine di un’azione corale.

Highlights e Video Gol di Real Sociedad-PSG 1-2:

Tabellino di Real Sociedad-PSG 1-2

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia (77′ Pacheco), Le Normand, Javi Galan; Brais Mendez (62′ Turrientes), Zubimendi (83′ Olasagasti), Merino, Becker (62′ Barrenetxea); Kubo, Oyarzabal (77′ André Silva). All. Alguacil

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (83′ Carlos Soler), Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes (62′ Mukiele); Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (77′ Ugarte); Dembélé (83′ Kolo Muani), Mbappé, Barcola (46′ Lee Kang-In). All. Luis Enrique

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Gol: 15′ Mbappé (P), 56′ Mbappé (P), 90′ Merino (R)

Ammoniti: Nuno Mendes, Hakimi, Kubo, Dembélé, Zubeldia

Espulsi: nessuno