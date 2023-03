Video Gol-Highlights Real Madrid-Liverpool 1-0: sintesi 15-03-2023

Highlights e Video gol Real Madrid-Liverpool 1-0: la decide un gol di Benzema. “Blancos” di nuovo ai quarti di finale.

Real Madrid-Liverpool 1-0, un gol di Benzema guida i “Blancos” ai quarti di finale. La squadra di Ancelotti, forte del 5-2 ottenuto in Inghilterra, domina anche questa partita di ritorno, contro un Liverpool troppo arrendevole, eccezion fatta per i primi minuti, e forse già rassegnato all’eliminazione.

La decide un colpo del francese, che si trova a segnare uno dei gol più facili per un attaccante, da vero rapinatore. Impegnata nella rincorsa al Barça in campionato, la squadra campione d’Europa si gode l’ennesimo traguardo di prestigio nella competizione che le è più congeniale.

L’impressione è che saranno proprio gli spagnoli, capaci di una grande reazione ad Anfield, i favoriti da qui a maggio per la conquista del maggior trofeo continentale.

La sintesi di Real Madrid-Liverpool 1-0

Il Liverpool si lancia subito in attacco, alla ricerca di un’insperata rimonta: Salah affronta Rudiger nell’uno contro uno, poi lascia a Nunez. Il tiro dell’ex Benfica è preda di Courtois.

Prova a reagire il Real, guidato da Kroos: il tedesco prima prova a servire Vinicius dalla sinistra, poi prova la botta personale dalla distanza, tra le braccia di Alisson.

Ancora “Blancos” pericolosi con Vinicius e Camavinga: il brasiliano indirizza una sponda di Rudiger e costringe Alisson a un autentico prodigio per lasciare la porta inviolata. Il francese ci prova da fuori, ma coglie la traversa.

Dopo un ulteriore tentativo di Modric, con palla che finisce di poco al lato, il Liverpool si scuote, memore di dover recuperare tre gol di scarto: ci prova Gakpo, di testa, servito da Arnold. Palla al lato.

Poi è il turno di Nunez, che ci prova con un destro a giro, costringendo Courtois in angolo. Ci prova anche Gakpo, nel finale di tempo, ma c’è sempre il portiere belga a sbarrargli la strada.

Inizio secondo tempo ancora a marca Real Madrid: Benzema filtra per Valverde, che impegna Alisson con il sinistro. Ancora Valverde ci prova, qualche minuto dopo, su cross di Modric. Il suo colpo di testa finisce al lato.

Nel Liverpool entrano Eliott e Firmino, ma la squadra di Klopp non riesce mai a rendersi pericolosa. Ancora Real in avanti con Vinicius che apre per Benzema. Il tiro del francese, da posizione angolata, non è preciso.

Il gol del Real arriva, come una sentenza, al minuto 78: è Benzema a toccare, nella porta praticamente sguarnita, dopo che Vinicius aveva sporcato la traiettoria del pallone su un assist di Camavinga.

Gli ultimi minuti servono ad Ancelotti per operare qualche cambio e amministrare le energie in vista del “Clasico”. Vince il Real Madrid che approda nuovamente ai quarti di finale (dal 2010/11 li ha mancati in una sola occasione).

Ancelotti andrà a caccia della quinta Champions da allenatore con una squadra che, anche in questo doppio confronto, ha dimostrato di avere qualcosa in più delle altre.

Highlights e Video gol di Real Madrid-Liverpool 1-0

Il tabellino di Real Madrid-Liverpool 1-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (Vazquez 86′), Militão, Rudiger, Nacho; Modric (Ceballos 82′), Camavinga, Kroos (Tchouameni 84′); Valverde, Benzema (Rodrygo 82′), Vinicius (Asensio 84′).

A disposizione: Lunin, Vallejo, Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas V. Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Mendy, Mariano, Alvaro.

Allenatore: CarloAncelotti.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner (Oxalade-Chamberlain 73′); Salah, Gakpo, Diogo Jota (57′ Eliott); Nuñez (57′ Firmino).

A disposizione: Adrian, Kelleher, Gomez, Keita, Firmino, Oxlade-Chamberlain, Jones, Elliott, Tsimikas, Carvalho, Matip, Williams.

Allenatore: Jurgen Klopp.

Marcatori: 78′ Benzema (R)