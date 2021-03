Video Gol Highlights Real Madrid-Atalanta 3-1: Sintesi 16-3-2021

Video Gol e Highlights Real Madrid-Atalanta 3-1, Ritorno Ottavi di finale Champions League: la sblocca Benzema, che colpisce anche un palo, raddoppia Sergio Ramos su rigore, segnano anche Muriel su punizione e Asensio

Il Real Madrid batte l’Atalanta all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Non riesce la grande impresa ai bergamaschi, che vengono eliminati anzitempo dalla competizione, favorendo così la qualificazione ai quarti di finale da parte dei madrileni.

Real Madrid-Atalanta, ritorno ottavi di finale Champions League 16-03-2021.

Sintesi di Real Madrid-Atalanta 3-1

E’ una partita molto tattica ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Le due squadre vogliono fare possesso palla, ma la compattezza della fase difensiva rende quasi impossibile trovare la giusta velocità e qualità nelle giocate.

Al 34′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio praticamente al primo vero e proprio tiro in porta, grazie al clamoroso errore di Sportiello, che serve accidentalmente Modric, il quale è bravissimo a vedere Benzema tutto solo con porta spalancata.

Gli ospiti provano a reagire, insistono in attacco, ma la conclusione di Malinovskyi non è precisa come dovrebbe essere.

Nel secondo tempo crescono leggermente i ritmi di gioco, visto che gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco approfittando del catenaccio dei padroni di casa, bravi a chiudere tutti gli spazi in difesa e poi ripartire in contropiede con grande pericolosità.

E, infatti, Vinicius si divora il gol del raddoppio tutto solo davanti alla porta al termine di una bellissima giocata personale in contropiede.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 60′ minuto, quando Sergio Ramos trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Toloi su un incontenibile Vinicius.

Gli ospiti si riversano nella metà campo dei padroni di casa, che rischiano sulla botta centrale di Zapata, ma sfiorano addirittura il tris sulla doppia occasione di Zapata, che prima obbliga Sportiello al miracolo e poi colpisce il palo nel tentativo di ribattuta.

La palla gol del possibile ritorno in partita è nei piedi di Zapata, ma Courtois compie un vero e proprio miracolo con i piedi, mentre Muriel risulta impreciso.

Al 83′ minuto gli ospiti provano a dare un senso al proprio finale di stagione segnando con la bellissima esecuzione su calcio di punizione di Muriel.

Ma subito dopo al 85′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi con Asensio, al termine di un bel contropiede di Lucas Vazquez.

Inutile l’assalto finale degli ospiti, che non riescono ad impensierire Courtois nemmeno con le conclusioni di Malinovskyi, ma Sportiello evita la goleada sul tiro di Benzema.

Highlights e Video Gol di Real Madrid-Atalanta 3-1

Tabellino di Real Madrid-Atalanta 3-1

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos (19′ st Militao), Nacho; Lucas Vazquez, Kroos; Modric, Valverde (37′ st Asensio), Mendy; Benzema, Vinicius (24′ st Rodrygo). A disp.: Lunin, Altube, Marcelo, Isco, Hugo Duro. All.: Zidane

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi (16′ st Palomino), Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina (39′ st Caldara), Gosens (12′ st Ilicic); Malinovskyi, Pasalic (1′ st Zapata); Muriel (39′ st Miranchuk). A disp.: Rossi, Gollini, Lammers, Ruggeri, Ghislandi. All.: Gasperini

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 34′ Benzema (R), 15′ st rig. Sergio Ramos (R), 38′ st Muriel (A), 40′ st Asensio (R)

Ammoniti: Valverde (R), Toloi (A), Nacho (R), Kroos (R)

Espulsi: –

Note: –

