Video Gol Highlights Rakow-Atalanta 0-4: Sintesi 14-12-2023

Video Gol e Highlights Rakow-Atalanta 0-4, 6° Giornata Gruppo D Europa League: doppietta di Muriel e reti di Bonfanti e De Ketelaere

L’Atalanta distrugge il Rakow Czestochowa alla Zagłębiowski Park Sportow di Sosnowiec nella sesta giornata del Gruppo D della fase a gironi di Europa League.

Tutto troppo facile per i bergamaschi, che chiudono in testa alla classifica il proprio ottimo cammino europeo.

Assenti Arsenic, Lederman, Lopez, Papanikolaou e Pestka per Szwarga, che schiera Racovitan, Kovacevic e Rundic a protezione di Kovacevic, a centrocampo Tudor, Kochergin, Berggren e Plavsic, in attacco spazio al tridente formato da Yeboah, Zwolinski e Nowak.

Indisponibili Palomino, Scamacca, Toloi e Toure per Gian Piero Gasperini, che punta su Hateboer, Bonfanti e Del Lungo davanti a Carnesecchi, a centrocampo Holm, Zortea, Adopo e Pasalic, in attacco Miranchuk e Muriel con De Ketelaere.

E’ una partita a senso unico già a partire dal primo minuto, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti mostrano la propria maggiore qualità contro padroni di casa volenterosi, ma niente di più.

Al 14′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Muriel, che trova il gol del vantaggio su assist di Miranchuk.

Al 26′ minuto gli ospiti raddoppiano con Bonfanti sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e cominciano a farsi vedere in attacco con Zwolinski, Yeboah e Bergreen, ma soffrono tantissimo in difesa rischiando di crollare davanti alle occasioni di Miranchuk, Pasalic, che viene fermato dal palo, mentre viene ammonito Holm.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, visto che i padroni di casa non riescono a trovare giocate di qualità in attacco e gli ospiti sono bravi a gestire.

Dopo il tentativo di Muriel, entrano Crnac e Cebula al posto di Kocherin e Yeboah, con il secondo subito pericoloso, mentre il palo che nega la gioia della rete a Kovacevic.

Al 72′ minuto gli ospiti segnano il terzo gol, ancora Muriel, che si regala una bella doppietta sul cross di Holm.

Spazio per Sorescu, Kittel, Piasecki, Rossi, Palestra, De Nipoti, Cisse e Mendicino al posto di Carlos, Nowak, Zwolinski, Carnesecchi, Holm, Miranchuk, Muriel e Adopo, mentre vengono ammoniti Tudor e Bonfanti.

Nel finale c’è tempo anche per il poker di De Ketelaere, che al 92′ minuto chiude i giochi.

⚫️🔵 Closing in on an undefeated group stage 🥵#UEL pic.twitter.com/jzY8pFmVyA