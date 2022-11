Video Gol Highlights Qatar-Senegal 1-3: Sintesi 25-11-2022

Video Gol e Highlights Qatar-Senegal 1-3, 2° Giornata Gruppo A Mondiali Qatar 2022: segnano Dia, Diedhiou, Muntari e Dieng

Il Senegal batte il Qatar al Al Thumama Stadium di Doha nella seconda giornata del Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali 2022.

Altro giro, altra sconfitta per i padroni di casa, praticamente già eliminati dalla competizione, mentre i senegalesi cancellano la sconfitta all’esordio e provano a rilanciarsi.

Sintesi di Qatar-Senegal 1-3

Il ct Bas Sanchez schiera Pedro Miguel, Mohammad, Khoukhi, Hassan e Ahmed a protezione di Barsham, in mediana punta su Al Haydos, Madibo e Boudiaf e in attacco c’è la coppia formata da Aziz e Ali Almoez.

Out Ballo-Toure e Kouyate per Aliou Cisse, che gioca con Sabaly, Koulibaly, Jakobs e Diallo davanti a Mendy a porta, con l’altro Mendy e Gueye in mediana, mentre sulla trequarti ci sono Diatta, Sarr e Diedhiou alle spalle di Dia unica punta.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si disputa su ritmi abbastanza blandi. Ci sono solo gli ospiti in campo, che iniziano un vero e proprio monologo contro i padroni di casa, completamente rintanati nella propria metà campo.

Dopo un tentativo di Diatta e il giallo a Mohammad, e nel finale anche Ahmed, ci prova Gueye senza fortuna e viene ammonito anche Dia, che al 41′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio sfruttando un clamoroso errore di Khoukhi.

Il secondo tempo si apre subito con il gol del raddoppio degli ospiti, che al 47′ minuto trovano la rete di Diedhiou su sviluppi di un calcio d’angolo.

Finalmente i padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e cercano di rispondere agli avversari facendo girare la palla.

Ci provano Hassan e Ali Almoez e anche Mohammad tra le sostituzioni che vedono coinvolti Ciss, Hatem, Muntari, Ndiaye, Dieng, Sarr e Cisse, che subentrano al posto di Diatta, Boudiaf, Al Haydos, Diedhou, Sarr, Mendy e Jakobs.

Al 79′ minuto i padroni di casa provano a riaprire la partita con il gol di Muntari, su assist di Mohammad, lanciato da Hassan.

Dopo l’entrata in campo di Waad e Salman per Ahmed e Pedro Miguel, al 84′ minuto gli ospiti ristabiliscono la distanza nel risultato segnando con Dieng al termine di un bel contropiede di Cisse e Sarr.

Nel finale è pur accademia per gli ospiti e c’è ancora tempo per i gialli a Ciss e Madibo e per un’occasione sprecata da Hassan

Highlights e Video Gol di Qatar-Senegal 1-3:

Tabellino di Qatar-Senegal 1-3

Qatar (5-3-2): Barsham; Pedro (83’Waad), Hassan, Ahmed (83’Salman), Khoukhi, Mohamad; Alhaydos (74’Muntari), Boudiaf (69’Hatem), Madibo; Afif, Ali.

Senegal (4-2-3-1): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Jakobs (78’Cissé), Diallo; N. Mendy (78’P.Sarr), I. Gueye; I. Sarr (75’Ndiaye), Diedhiou (75’Dieng), Diatta (64’Ciss); Dia.

GOL: 41’ Dia, 48’ Diedhiou, 78’ Muntari, 84’ Dieng

ASSIST: Diatta, Jakobs, Mohamad, Ndiaye