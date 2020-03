Video gol highlights PSG-Borussia Dortmund 2-0: Neymar e Bernat, PSG ai quarti

Risultato PSG – Borussia Dortmund 2-0, ritorno ottavi di finale di Champions League: in un Parco dei Principi a porte chiuse, il PSG vince 2-0 contro il Borussia Dortmund e ribalta la sconfitta dell’andata, qualificandosi ai quarti di finale. Ottima partita dei parigini abili a colpire con Neymar e Bernat nel primo tempo. Rosso ad Emre Can.

Il PSG si qualifica ai quarti di finale di Champions League grazie alla vittoria per 2-0 in casa contro il Borussia Dortmund. In un Parco dei Principi deserto per le porte chiuse, i francesi ribaltano il 2-1 subito in Germania e tornano nella top 8 del calcio europeo a distanza di 4 anni, decisivi Neymar e Bernat.

La sintesi di PSG – Borussia Dortmund 2-0, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

La partita non è per nulla spettacolare ma molto chiusa ed estremamente tattica. Il primo tiro arriva solo al 19° con Sancho, che da fuori area non inquadra la porta. Il canovaccio del match vede il PSG in controllo del possesso palla, ma senza efficacia offensiva e un Borussia Dortmund attento in difesa e pronto a colpire in ripartenza. Al 25°minuto enorme chance sprecata dal PSG: assist delizioso di Di Maria per Cavani che arriva a tu per tu con Burki ma si fa parare il diagonale a botta sicura. Parigini vicini al vantaggio. Al 28° il PSG sblocca la partita grazie a Neymar: corner per i padroni di casa battuto da Di Maria, Hakimi si perde totalmente Neymar che di testa da pochi passi è liberissimo di colpire e di firmare l’1-0.

Prova a rispondere il Borussia Dortmund che con lo svantaggio sarebbe eliminato. Minuto 36 Navas blocca con sicurezza un calcio di punizione da lunghissima distanza calciato da Sancho. Al 38° altro tentativo del giovane talento inglese del Dortmund, che prova un destro da posizione esterna ma Navas è ancora attento. Al 41° buon diagonale di Hazard dal limite che però non inquadra lo specchio di porta. Al tramonto della prima frazione, il PSG raddoppia: bellissima azione corale dei parigini che coinvolge Neymar, Di Maria e Sarabia, quest’ultimo defilato mette al centro una palla bassa per l’accorrente Bernat che di punta insacca il 2-0 e indirizza la qualificazione ai quarti di finale. Primo tempo che si chiude col PSG avanti di due reti.

A inizio ripresa il PSG prova legittimare vantaggio e qualificazione, al 54°minuto bellissimo calcio piazzato firmato da Di Maria altrettanto ben respinto da Burki in corner. Il Dortmund prova a rientrare in partita ma i tentativi sono imprecisi e i gialloneri si fanno vedere solo verso metà seconda frazione inoltrata, ma solo con tentativi imprecisi. Favre butta dentro Gotze per raddrizzare il match, ma nel finale la partita si accende in una rissa tra giocatori, con Emre Can che finisce espulso dopo una spinta su Neymar e volano gialli per lo stesso 10 del PSG e per Di Maria e Marquinhos. Gli ultimi minuti sono nervosi ma non accade più nulla. Il PSG vince 2-0, ribalta la sconfitta dell’andata e si qualifica ai quarti di finale di Champions League.

Video Gol Highlights di PSG-Borussia Dortmund 2-0, Ritorno degli Ottavi di finale di Champions League

Highlights: https://it.uefa.com/uefachampionsleague/video/highlights

Il tabellino di PSG – Borussia Dortmund 2-0, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

PSG – BORUSSIA DORTMUND 2-0

PSG (4-4-2): Navas, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Di Maria (79′ st Kurzawa), Paredes (92′ st Kouassi), Gueye, Neymar, Sarabia (64′ st Mbappé), Cavani

A disp: Mbappé, Icardi, Sergio Rico, Kurzawa, Diallo, Draxler, Kouassi. All.: Thomas Tuchel

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Guerreiro, Witsel (71′ st Reyna), Emre Can, Hakimi (87′ st Gotze), Hazard (69′ st Brandt), Haaland, Sancho

A disp: Dahoud, Gotze, Akanji, Brandt, Schmelzer, Reyna, Hitz. All.: Lucien Favre

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 28′ pt Neymar (PSG), 46′ pt Bernat (PSG),

Ammoniti: Haaland (Borussia Dortmund), Hummels (Borussia Dortmund), Bernat (PSG), Di Maria (PSG), Neymar (PSG), Marquinhos (PSG), Mbappé (PSG)

Espulsi: Emre Can al 89’st per rosso diretto

