Video Gol e Highlights Portogallo – Spagna 0-1 Mondiali 2026

Portogallo – Spagna 0-1 Highlights e sintesi: decide il gol di Merino al 91°, Furie Rosse passano ai quarti.

La Spagna si prende il derby iberico e vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026. A Dallas, in una partita tattica, tesissima e decisa soltanto nel recupero, la Roja batte il Portogallo per 1-0 grazie al gol di Mikel Merino al 91’. Una rete pesantissima, arrivata dalla panchina e costruita da due subentrati, che qualifica la squadra di Luis de la Fuente ed elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Il grande classico tra Spagna e Portogallo non ha regalato una partita spettacolare sul piano del ritmo continuo, ma ha offerto tutti gli ingredienti di una sfida da eliminazione diretta: equilibrio, occasioni pesanti, portieri decisivi, cambi determinanti e un finale da brividi.

La Roja ha avuto più lucidità nel momento chiave, mentre la squadra di Roberto Martinez esce dal Mondiale con tanti rimpianti e con l’immagine di Ronaldo che saluta probabilmente per l’ultima volta il sogno di vincere la Coppa del Mondo.

Ora la Spagna attende ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio, in una parte di tabellone che può portarla verso un incrocio ancora più pesante con la Francia. La Roja manda un messaggio forte al torneo: non sempre domina con il gioco, ma sa restare dentro la partita e colpire quando conta.

Spagna-Portogallo 1-0, la sintesi della partita:

Cronaca 1° Tempo:

Il primo tempo è molto più bloccato di quanto ci si potesse aspettare da due nazionali piene di talento offensivo. La posta in palio pesa, il derby iberico si sente e nessuna delle due squadre vuole concedere campo. Il Portogallo prova a coinvolgere Cristiano Ronaldo, mentre la Spagna cerca di costruire con pazienza attraverso Rodri, Pedri e gli esterni.

I primi protagonisti sono i portieri. Unai Simon risponde presente su Ronaldo, mentre dall’altra parte Diogo Costa tiene in piedi il Portogallo con interventi importanti su Alex Baena e Lamine Yamal. Il giovane talento spagnolo vive una serata meno brillante rispetto ad altre uscite, ma resta comunque una minaccia costante quando riesce a puntare l’uomo.

La Roja spreca anche una grande occasione con Mikel Oyarzabal, impreciso da posizione favorevole. Il Portogallo, invece, costruisce la chance più pericolosa del primo tempo al 41’: schema da calcio d’angolo, palla per Nuno Mendes e sinistro deviato da Pedro Porro che si stampa sulla traversa. È l’episodio che fa tremare la Spagna e manda le squadre all’intervallo sullo 0-0.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa l’equilibrio resta sottile. Il Portogallo prova a cambiare volto con gli ingressi di Rafael Leão, Francisco Conceição, Bernardo Silva e Nelson Semedo, subentrato dopo l’infortunio di Nuno Mendes. Martinez sceglie però di lasciare in campo Ronaldo fino alla fine, senza puntare su Gonçalo Ramos, e la squadra lusitana fatica a trovare nuove soluzioni negli ultimi metri.

La svolta arriva dalla panchina della Spagna. Luis de la Fuente inserisce Ferran Torres al 75’ e più avanti anche Mikel Merino. Due mosse che cambiano la partita. Al 91’, proprio Ferran Torres trova il varco giusto e serve un pallone perfetto per l’inserimento del centrocampista dell’Arsenal.

Merino attacca lo spazio con i tempi giusti arriva davanti a Diogo Costa e lo batte sul suo palo. È il gol dell’1-0, quello che rompe una partita rimasta chiusa per novanta minuti e fa esplodere la festa spagnola. Una rete da subentrato, da uomo decisivo, da giocatore capace di leggere il momento più importante del match.

Dopo il gol di Merino, il Portogallo si getta in avanti alla ricerca del pareggio. L’occasione più importante capita a Bernardo Silva, che di testa manda il pallone di poco sopra la traversa. È l’ultimo brivido della partita, l’ultima possibilità per trascinare la sfida ai supplementari.

Il triplice fischio di Anthony Taylor chiude il derby iberico e scatena la festa della Roja. La Spagna conferma la propria solidità, supera un ostacolo durissimo e si prende un quarto di finale di enorme peso. Non è stata la partita più brillante dal punto di vista offensivo, ma è stata una vittoria matura, costruita con pazienza e decisa da chi è entrato dalla panchina.

Ronaldo eliminato: finisce il sogno mondiale di CR7

La sconfitta contro la Spagna pesa soprattutto per il significato simbolico. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale agli ottavi di finale e vede sfumare ancora una volta il sogno di alzare la Coppa del Mondo. Per il fuoriclasse portoghese, questa era stata indicata come l’ultima grande occasione mondiale.

Ronaldo ha provato a incidere, soprattutto nella prima parte, ma con il passare dei minuti è rimasto sempre più isolato. Il Portogallo non è riuscito a servirlo con continuità e nel finale, sotto di un gol, ha prodotto più confusione che vere occasioni pulite.

L’immagine finale è amara: il Portogallo fuori, Ronaldo a testa bassa e la Spagna in festa. Una pagina pesante nella storia recente della nazionale lusitana, che ancora una volta si ferma troppo presto in una fase a eliminazione diretta.

Video Gol e Highlights di Spagna – Portogallo 1-0:

Tabellino di Spagna – Portogallo 1-0:

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa 6,5; Cancelo 6 (26′ st Dalot 5,5), Ruben Dias 6, Veiga 5, Mendes 6,5 (11′ st Semedo 6); Vitinha 5,5 (38′ st Bernardo Silva 6), Neves 6; Neto 5,5 (38′ st Conceiçao 5,5), Fernandes 6, Joao Felix 6,5 (26′ st Leao 5,5); Cristiano Ronaldo 6.

A disp.: Sa, Rui Silva, Araujo, Inacio, Costa, Nunes, Neves, Ramos, Trincao, Guedes. All.: Martinez 5

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon 6,5; Porro 7, Cubarsi 6,5, Laporte 6, Cucurella 6 ; Rodri 6, Pedri 5,5 (40′ st Ruiz 6); Yamal 5,5, Olmo 6 (40′ st Merino 7,5), Baena 5,5 (30′ st Torres 7); Oyarzabal 5 (52′ st Iglesias sv).

A disp.: Raya, Garcia, Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Gavi, Zubimendi, Pino, N. Williams, Munoz. All.: De la Fuente 7,5.

Arbitro: Taylor

Marcatore: 46′ st Merino

Ammoniti: Bernardo Silva (P), Veiga (P), Torres (S)

Prossimo turno: Spagna contro una tra Stati Uniti e Belgio

La Spagna continua la sua corsa mondiale e si conferma una delle candidate più credibili per arrivare fino in fondo. Il Portogallo esce tra i rimpianti, con la traversa di Nuno Mendes, le occasioni non sfruttate e il peso di un gol subito al 91’. Merino decide il derby iberico, Ronaldo saluta il Mondiale e la Roja guarda già ai quarti.