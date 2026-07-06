Pronostico Spagna – Portogallo e migliori Quote Mondiali 2026

Pronostico Portogallo-Spagna, ottavi Mondiali 2026: derby iberico da brividi, chi passa va ai quarti

Il grande classico iberico arriva nel momento più delicato dei Mondiali 2026. Portogallo-Spagna è l’ottavo di finale più atteso del programma, una sfida da dentro o fuori che mette di fronte due nazionali ricche di talento, qualità tecnica e ambizioni da titolo. Si gioca questa sera all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, in una partita che vale l’accesso ai quarti di finale e può cambiare il destino del torneo.

Da una parte c’è il Portogallo di Roberto Martinez, reduce dal sofferto successo per 2-1 contro la Croazia nel primo turno a eliminazione diretta. Dall’altra c’è la Spagna di Luis de la Fuente, che ha superato senza particolari problemi l’Austria con un netto 3-0, confermando una solidità difensiva impressionante.

Il pronostico di Portogallo-Spagna è complicato, perché il talento offensivo non manca da nessuna delle due parti. Ma la sensazione è che la Roja arrivi a questo appuntamento con più certezze, soprattutto per equilibrio, continuità e capacità di proteggere la propria area.

Portogallo-Spagna, ottavi Mondiali 2026: derby iberico ad alta tensione

Non è mai una partita banale. Portogallo e Spagna si conoscono bene, condividono storia, rivalità e una cultura calcistica fatta di possesso palla, tecnica e gestione dei momenti. Questa volta, però, non ci sarà spazio per calcoli: chi vince va ai quarti, chi perde saluta il Mondiale.

Il Portogallo arriva alla sfida dopo aver superato la Croazia in una partita molto complicata, nella quale ha dovuto soffrire più del previsto. La squadra di Martinez resta una delle più ricche di qualità del torneo, con giocatori in grado di cambiare il match in ogni zona del campo: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Bernardo Silva, Vitinha e João Neves garantiscono esperienza, talento e soluzioni diverse.

La Spagna, invece, ha dato un segnale molto forte contro l’Austria. Il 3-0 è stato netto, maturo, costruito con pazienza e chiuso con autorità. Mikel Oyarzabal ha confermato il suo ottimo momento, Lamine Yamal continua a essere una delle armi più pericolose della Roja e il centrocampo guidato da Rodri e Pedri dà equilibrio e qualità alla manovra.

La chiave tattica: possesso palla e duelli a centrocampo

Il cuore della partita sarà il centrocampo. Portogallo e Spagna sono due nazionali che amano avere il pallone, costruire dal basso e controllare il ritmo. Proprio per questo, la sfida potrebbe diventare una lunga battaglia per il dominio territoriale.

La Spagna sembra avere un’organizzazione più fluida. Rodri è il riferimento davanti alla difesa, Pedri dà tempi e creatività, mentre gli esterni offensivi possono allargare il campo e creare superiorità nell’uno contro uno. Quando la Roja riesce a tenere la squadra corta, diventa molto difficile da pressare e ancora più difficile da attaccare.

Il Portogallo, però, ha più colpi individuali. Bruno Fernandes può trovare la giocata verticale, Leão può spaccare la partita in campo aperto, Ronaldo resta un riferimento nell’area di rigore e sulle palle inattive. La squadra di Martinez dovrà però evitare di spezzarsi in due, perché concedere transizioni alla Spagna potrebbe essere molto pericoloso.

Spagna più solida: zero gol subiti e difesa da titolo

Il dato più importante in vista di Portogallo-Spagna riguarda la fase difensiva della Roja. La Spagna non ha ancora subito gol in questo Mondiale e questo dettaglio pesa moltissimo in una partita a eliminazione diretta.

Unai Simon sta dando grande sicurezza tra i pali, mentre la coppia centrale formata da Pau Cubarsí e Aymeric Laporte ha mostrato attenzione, fisicità e pulizia nelle letture. Anche Marc Cucurella sta disputando un torneo di grande continuità, confermando di essere un elemento prezioso sia in fase difensiva sia nella spinta laterale.

Il Portogallo sarà il test più duro per questa retroguardia. Finora la Spagna ha affrontato squadre meno incisive negli ultimi metri, ma contro Ronaldo e compagni dovrà dimostrare di poter reggere anche contro una nazionale con enorme qualità offensiva. Se la Roja manterrà la stessa compattezza vista finora, le possibilità di qualificazione aumenteranno sensibilmente.

Ronaldo contro Yamal, generazioni a confronto

La partita avrà anche un valore simbolico enorme. Da una parte Cristiano Ronaldo, alla ricerca di un altro capitolo memorabile con la maglia del Portogallo. Dall’altra Lamine Yamal, il volto nuovo della Spagna e uno dei talenti più luminosi del calcio mondiale.

Ronaldo sa bene che ogni partita a eliminazione diretta può essere decisiva per il suo sogno mondiale. La Spagna proverà a limitarlo togliendo rifornimenti e costringendo il Portogallo ad attaccare in modo più prevedibile. Yamal, invece, può diventare il giocatore capace di rompere l’equilibrio con una giocata improvvisa, soprattutto se riuscirà a puntare l’uomo e creare superiorità sulla fascia.

Portogallo-Spagna, precedenti e statistiche: dominio storico della Roja

La sfida tra Portogallo e Spagna non è soltanto uno degli ottavi di finale più attesi dei Mondiali 2026, ma anche un grande classico del calcio europeo. Le due nazionali iberiche si affrontano per conquistare un posto ai quarti di finale, dove la vincente troverà una tra Stati Uniti e Belgio.

Il Portogallo arriva alla partita dopo aver eliminato la Croazia in un match molto sofferto, vinto 2-1 dopo un finale carico di tensione e il gol di Josko Gvardiol annullato per fuorigioco nei minuti conclusivi. La Spagna, invece, ha superato l’Austria con un netto 3-0 e continua il proprio percorso mondiale senza aver ancora subito gol.

Il bilancio storico sorride alla Roja. In totale, Portogallo e Spagna si sono affrontate 41 volte: la Spagna ha vinto 18 partite, il Portogallo 7, mentre i pareggi sono stati 16. La prima sfida risale al 1921 e terminò con il successo spagnolo per 3-1, aprendo una lunga rivalità che ha attraversato oltre un secolo di calcio.

La Spagna rimase imbattuta nei primi 15 confronti con il Portogallo, compreso un pesantissimo 9-0 nel 1934. Il primo successo portoghese arrivò soltanto nel 1947, con un 4-1 in amichevole. Negli ultimi anni, però, il confronto è diventato molto più equilibrato: negli ultimi otto precedenti tra tutte le competizioni, Portogallo e Spagna hanno ottenuto due vittorie a testa, con quattro pareggi.

Tra le sfide più memorabili resta il 3-3 ai Mondiali 2018, partita illuminata dalla storica tripletta di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è stato protagonista anche nella finale di Nations League 2024-2025, chiusa sul 2-2 e poi vinta dal Portogallo ai calci di rigore.

La Spagna, però, ha spesso avuto la meglio nelle partite più pesanti. Agli ottavi dei Mondiali 2010 eliminò il Portogallo grazie al gol di David Villa, mentre a Euro 2012 vinse la semifinale ai rigori. Il Portogallo, dal canto suo, prima di Euro 2004 non aveva mai battuto la Spagna in una partita ufficiale: cinque delle sue sette vittorie complessive contro la Roja sono infatti arrivate in amichevole.

Precedenti Portogallo-Spagna:

8 giugno 2025: Portogallo 2-2 Spagna, Portogallo vittorioso ai rigori, Nations League

Portogallo 2-2 Spagna, Portogallo vittorioso ai rigori, Nations League 27 settembre 2022: Portogallo 0-1 Spagna, Nations League

Portogallo 0-1 Spagna, Nations League 2 giugno 2022: Spagna 1-1 Portogallo, Nations League

Spagna 1-1 Portogallo, Nations League 4 giugno 2021: Spagna 0-0 Portogallo, amichevole internazionale

Spagna 0-0 Portogallo, amichevole internazionale 7 ottobre 2020: Portogallo 0-0 Spagna, amichevole internazionale

Portogallo 0-0 Spagna, amichevole internazionale 15 giugno 2018: Portogallo 3-3 Spagna, Mondiali

Portogallo 3-3 Spagna, Mondiali 27 giugno 2012: Portogallo 0-0 Spagna, Spagna vittoriosa ai rigori, Europei

Portogallo 0-0 Spagna, Spagna vittoriosa ai rigori, Europei 17 novembre 2010: Portogallo 4-0 Spagna, amichevole internazionale

Portogallo 4-0 Spagna, amichevole internazionale 29 giugno 2010: Spagna 1-0 Portogallo, Mondiali

Spagna 1-0 Portogallo, Mondiali 20 giugno 2004: Portogallo 1-0 Spagna, Europei

Portogallo 1-0 Spagna, Europei 6 settembre 2003: Portogallo 0-1 Spagna, amichevole internazionale

Portogallo 0-1 Spagna, amichevole internazionale 13 febbraio 2002: Spagna 1-1 Portogallo, amichevole internazionale

Spagna 1-1 Portogallo, amichevole internazionale 19 gennaio 1994: Spagna 2-2 Portogallo, amichevole internazionale

Spagna 2-2 Portogallo, amichevole internazionale 15 gennaio 1992: Portogallo 0-0 Spagna, amichevole internazionale

Portogallo 0-0 Spagna, amichevole internazionale 16 gennaio 1991: Spagna 1-1 Portogallo, amichevole internazionale

Spagna 1-1 Portogallo, amichevole internazionale 17 giugno 1984: Portogallo 1-1 Spagna, Europei

Portogallo 1-1 Spagna, Europei 20 giugno 1981: Portogallo 2-0 Spagna, amichevole internazionale

Portogallo 2-0 Spagna, amichevole internazionale 26 settembre 1979: Spagna 1-1 Portogallo, amichevole internazionale

Spagna 1-1 Portogallo, amichevole internazionale 15 novembre 1964: Portogallo 2-1 Spagna, amichevole internazionale

Portogallo 2-1 Spagna, amichevole internazionale 13 aprile 1958: Spagna 1-0 Portogallo, amichevole internazionale

Pronostico Portogallo-Spagna: equilibrio, ma Roja leggermente favorita

Il pronostico di Portogallo-Spagna non può essere netto. Il Portogallo ha abbastanza talento per vincere contro chiunque, ma nelle ultime uscite ha dato l’impressione di essere meno continuo e meno solido rispetto alla Spagna. La Roja, al contrario, sembra avere una struttura più affidabile, una fase difensiva più stabile e un centrocampo capace di gestire meglio i momenti della partita.

Ci aspettiamo una sfida equilibrata, intensa, con pochi margini di errore. Il Portogallo proverà a sfruttare le ripartenze, le palle inattive e la qualità dei suoi uomini offensivi. La Spagna cercherà invece di imporre il proprio possesso, abbassare il ritmo quando serve e colpire con gli inserimenti e gli esterni.

La sensazione è che la maggiore solidità della squadra di De la Fuente possa fare la differenza. Il Portogallo può segnare, ma la Spagna sembra più pronta per una partita di questo tipo.

Pronostico Portogallo-Spagna: 1-2

La Roja parte leggermente favorita e può conquistare l’accesso ai quarti di finale grazie a una struttura più equilibrata e a una difesa finora impeccabile. Il Portogallo venderà cara la pelle, ma la Spagna ha qualcosa in più per superare il derby iberico e continuare la corsa mondiale.

Dove vedere Portogallo-Spagna in TV e streaming

Portogallo-Spagna, ottavo di finale dei Mondiali 2026, sarà visibile in diretta su DAZN, che trasmette tutte le partite del torneo. La sfida rientra tra gli appuntamenti più attesi della fase a eliminazione diretta e promette spettacolo tra due nazionali costruite per arrivare fino in fondo.

La partita può diventare uno dei momenti simbolo degli ottavi: da una parte il Portogallo di Ronaldo, dall’altra la Spagna di Yamal, Rodri e Pedri. In palio non c’è solo un posto ai quarti, ma anche un segnale forte a tutte le favorite del Mondiale.